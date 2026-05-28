McDonald’s arriva a San Severo, Tardio: “Un’opportunità di sviluppo senza costi per i cittadini”

Un nuovo McDonald’s aperto 24 ore su 24, circa 100 parcheggi pubblici, un’area verde attrezzata e nuovi posti di lavoro. È il progetto destinato a cambiare il volto di una zona strategica di San Severo, illustrato dal consigliere comunale Alfredo Tardio in vista della discussione in consiglio comunale.

Secondo quanto spiegato, l’intervento rappresenterebbe una previsione urbanistica già contemplata dal PUG, senza necessità di varianti amministrative. Un aspetto che, viene sottolineato, consentirebbe un iter rapido per la realizzazione dell’opera.

Il progetto dovrebbe sorgere in una posizione centrale e strategica della città, in prossimità di scuole, ospedale e a breve distanza dal casello autostradale, con l’obiettivo di offrire servizi e migliorare la fruibilità dell’area.

Tra gli elementi più rilevanti figura la nascita di un ristorante McDonald’s operativo h24, considerato un investimento capace di generare nuove opportunità occupazionali e di rafforzare l’attrattività del territorio verso grandi operatori internazionali.

Particolare attenzione sarebbe stata posta anche all’aspetto ambientale e urbanistico. Il piano, infatti, prevedrebbe zero consumo di nuovo suolo, un aumento delle superfici permeabili e una riorganizzazione della viabilità in un’area caratterizzata da elevata densità urbana.

L’intervento includerebbe inoltre la realizzazione di una nuova piazza verde e circa 100 parcheggi a uso pubblico, con l’obiettivo di migliorare la mobilità e alleggerire la pressione sul traffico cittadino.

“Un’occasione importante per riqualificare un’area, per creare uno spazio verde attrezzato e parcheggi per la nostra comunità, per dare vita a tanti posti di lavoro considerando il servizio h24 e per ultimo ma non meno importante, per evitare che i nostri figli siano costretti ad andare nella più vicina Foggia”, afferma il consigliere comunale Alfredo Tardio.

Tardio sottolinea inoltre che l’intero investimento sarebbe sostenuto dal soggetto proponente, senza costi a carico dell’ente comunale e dei cittadini. “Il tutto senza costi per i sanseveresi. Un’iniziativa che guarda al futuro e che è stata accolta con entusiasmo dal sindaco Lidya Colangelo e dall’intera amministrazione che dimostra visione ed efficienza amministrativa”, conclude.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.