SAN GIOVANNI ROTONDO – “Ogni mattina mia madre trova escrementi di topo sul balcone di casa”. È la denuncia, forte e preoccupata, inviata alla nostra redazione da Salvatore, residente nella zona Scaloria, che segnala una situazione igienico-sanitaria diventata ormai insostenibile in via San Salvatore.

Secondo quanto raccontato dal cittadino, il problema andrebbe avanti da molto tempo e, nonostante le numerose precauzioni adottate privatamente – tra esche, trappole e dissuasori – la presenza di roditori continuerebbe a mettere in seria difficoltà la quotidianità della famiglia.

“ Mia madre vive al primo piano ed è costretta a tenere le porte chiuse. Ormai non riesce più a gestire questa situazione”, scrive Salvatore nella sua segnalazione.

La preoccupazione aumenta soprattutto per la presenza in casa di una bambina di appena un anno, nipote del segnalante. “Sapete benissimo quanto possano essere pericolosi gli escrementi di topo, portatori di malattie”, aggiunge.

Il cittadino riferisce inoltre di aver inviato più segnalazioni via email agli enti competenti, senza però ottenere – a suo dire – interventi risolutivi o risposte concrete. Da qui la decisione di rivolgersi alla stampa locale affinché il problema diventi di dominio pubblico.

“Confido nella vostra bontà morale nel cercare di rendere pubblico questo grave problema. Le istituzioni, a mio parere, sono molto distanti da questi eventi spiacevoli”, conclude il messaggio inviato alla redazione.

Alla segnalazione è stato allegato anche un video registrato nella serata di ieri, che documenterebbe la presenza dei roditori nella zona interessata.

La speranza dei residenti è che possano essere avviati al più presto controlli e interventi di bonifica per tutelare la salute pubblica e restituire serenità alle famiglie del quartiere.

A cura di Michele Solatia.