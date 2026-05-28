Papa Leone XIV commissaria Casa Sollievo: l'obiettivo è risanare il buco da 220 milioni

Il Vaticano interviene direttamente sulla crisi di Casa Sollievo della Sofferenza, il grande ospedale fondato da San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo, alle prese con una situazione economica sempre più complessa. Papa Leone XIV ha infatti firmato un chirografo con cui viene istituita una Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione, chiamata a seguire il percorso di rilancio della struttura e ad affrontare una situazione finanziaria che, secondo indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, avrebbe superato i 220 milioni di euro tra crediti e debiti accumulati.

La decisione arriva in un clima di forte tensione interna, aggravato dalle recenti proteste sindacali. Nelle scorse settimane le organizzazioni dei lavoratori hanno avviato azioni legali per recuperare le somme spettanti ai dipendenti, depositando decreti ingiuntivi contro la Fondazione, nonostante il confronto avvenuto il 5 maggio con il cardinale Pietro Parolin.

Già nel corso dell’ultimo anno il tema delle difficoltà economiche dell’ospedale era emerso più volte nel dibattito pubblico. A marzo anche la trasmissione televisiva “Far West” su Rai 3 aveva riportato l’attenzione sui conti della struttura, parlando di debiti milionari, criticità gestionali e presunti clientelismi.

A replicare era stato il direttore generale della Fondazione Irccs, Gino Gumirato, che aveva ridimensionato le cifre circolate: “Parlare di passivo da 250 milioni è scorretto. I debiti effettivi della Fondazione sono circa 108 milioni di euro nei confronti dei fornitori”, spiegando inoltre come questi dati dovessero essere letti insieme ai crediti vantati verso la Regione Puglia, stimati attorno ai 32 milioni di euro.

Nel documento firmato dal Pontefice non si parla apertamente di commissariamento, ma viene sottolineata la necessità di affrontare “l’evoluzione dei tempi, della tecnica, del diritto e dell’economia”, indicando l’urgenza di un rinnovamento nel settore sanitario. La nuova Commissione avrà pieni poteri di indirizzo operativo e amministrativo, con il compito di monitorare la situazione della Fondazione, proporre soluzioni per garantirne sostenibilità ed efficienza e riferire direttamente al Papa sulle decisioni più rilevanti.

Casa Sollievo della Sofferenza, una delle opere simbolo volute da Padre Pio, rappresenta uno dei più grandi ospedali del Mezzogiorno, con 713 posti letto e oltre 2.600 dipendenti. La struttura è gestita da una fondazione di diritto canonico direttamente controllata dalla Santa Sede, con il presidente nominato dal Pontefice.

A guidare la nuova Commissione sarà il dottor Maximino Caballero Ledo, nominato presidente. Il ruolo di coordinatore è stato affidato al dottor Fabio Gasperini, mentre tra i componenti figurano Paolo Rudelli, Giordano Piccinotti e Giorgio Ferretti. Nel Comitato tecnico entrano invece Benjamín Estévez de Cominges, Gino Gumirato e l’avvocato Alessandro Ela Oyana.

Sul fronte economico, Gumirato aveva recentemente spiegato che negli ultimi tre anni l’ospedale ha sostenuto uscite di cassa per circa 136 milioni di euro, destinando risorse a investimenti strutturali, accordi con i fornitori e al pagamento di 25 milioni di euro di debiti arretrati verso il personale.

Secondo il direttore generale, dopo oltre tre anni di lavoro, l’attività operativa dell’ospedale sarebbe oggi in grado di autosostenersi, senza produrre nuovo debito. “L’obiettivo immediato è il miglioramento del margine operativo lordo, essenziale per generare nuove risorse da reinvestire nell’eccellenza delle cure”, aveva dichiarato.

Nonostante i tentativi di confronto tra Santa Sede, Fondazione e Regione Puglia, i sindacati continuano però a denunciare l’assenza di soluzioni concrete sui pagamenti arretrati ai dipendenti, elemento che avrebbe contribuito a spingere il Vaticano verso un intervento diretto sulla governance dell’ospedale.

Lo riporta milanofinanza.it.