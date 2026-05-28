Policlinico di Foggia, FIALS contro la sospensione del concorso per autisti di ambulanza: "Incomprensibile"

Durissima protesta della Segreteria Provinciale FIALS Foggia contro la sospensione del concorso pubblico per 7 posti di “Autista di Ambulanza” presso il Policlinico di Foggia, con richiesta di revoca immediata del provvedimento e accuse rivolte ai vertici regionali per la gestione della sanità in Capitanata.

Il sindacato, attraverso il Segretario Provinciale Achille Capozzi, contesta la decisione del Dipartimento Regionale della Salute, che con nota del 22 maggio 2026 avrebbe bloccato e rinviato a data da destinarsi la prova orale del concorso, a soli tre giorni dalla sua prevista effettuazione.

La FIALS parla di un atto definito come “incomprensibile” e privo di sensibilità istituzionale, sostenendo che la sospensione dimostrerebbe una scarsa conoscenza delle reali condizioni operative del Policlinico di Foggia.

Nel documento si evidenzia una situazione ritenuta critica, con una carenza di organico pari a 7 autisti e un servizio che, secondo il sindacato, si reggerebbe su straordinari continui e forte stress psicofisico del personale.

Viene inoltre denunciata la centralità strategica del servizio svolto dagli autisti, che non si limiterebbe alla logistica interna ma comprenderebbe attività di rilevanza regionale e nazionale, tra cui il servizio STEN per il trasporto neonatale d’emergenza, i trasferimenti in rianimazione e verso centri grandi ustionati, il trasporto di organi ed équipe per espianti su tutto il territorio nazionale e la movimentazione di campioni biologici e pazienti per trattamenti riabilitativi.

Il sindacato contesta anche l’assenza di attenzione istituzionale verso il Policlinico di Foggia, affermando che dal suo insediamento l’assessore regionale non avrebbe effettuato visite nella struttura, a differenza di altri ospedali pugliesi.

Nel comunicato si legge inoltre che “Foggia e la sua provincia non possono continuare a essere considerate la ‘Cenerentola’ della sanità pugliese, buona solo per subire tagli e blocchi burocratici”.

La FIALS sottolinea come la sospensione del concorso, in prossimità della stagione estiva e della necessità di garantire il piano ferie del personale, rischierebbe di determinare un sovraccarico dei servizi e un aumento del rischio clinico per i cittadini.

Per questo motivo il sindacato chiede lo sblocco immediato della procedura concorsuale e la revoca del provvedimento di sospensione, annunciando in caso contrario l’attivazione di tutte le iniziative sindacali e legali, fino alla proclamazione dello stato di agitazione del comparto, con conseguente possibile impatto sui servizi assistenziali.