Edizione n° 6080

BALLON D'ESSAI

"ZITTI E BUONISSIMI" // L’emergenza rifiuti scuote la Capitanata (anche Manfredonia), ma la politica resta muta
28 Maggio 2026 - ore  13:27

CALEMBOUR

CLELIA DITANO // Brindisi, morì cadendo nel vano ascensore: la Procura chiede il processo per quattro persone
28 Maggio 2026 - ore  09:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Ponte sul Fortore, completati i lavori sulla SP 46: spesi oltre 600mila euro

FORTORE FOGGIA Ponte sul Fortore, completati i lavori sulla SP 46: spesi oltre 600mila euro

La Provincia di Foggia ha approvato l’omologazione finale delle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della sicurezza

Ponte sul Fortore, completati i lavori sulla SP 46: spesi oltre 600mila euro

Ponte sul Fortore - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA — La Provincia di Foggia ha approvato l’omologazione finale delle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della sicurezza del ponte sul fiume Fortore lungo la Strada provinciale 46.

L’intervento, finanziato nell’ambito del piano ministeriale per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, ha comportato una spesa complessiva pari a 600.848 euro, a fronte di un finanziamento iniziale di 830mila euro. Le economie finali ammontano quindi a circa 229mila euro.

La determina dirigenziale n. 959 del 28 maggio 2026 ricostruisce tutto l’iter tecnico e amministrativo dell’opera, avviata con il programma quinquennale degli interventi 2019-2023 previsto dal decreto ministeriale 49 del 2018.

I lavori hanno riguardato il rinforzo delle fondazioni del ponte, l’adeguamento delle sottostrutture e una serie di interventi finalizzati ad aumentare la sicurezza dell’infrastruttura stradale.

Dopo la progettazione tecnica e le procedure di gara, l’appalto era stato aggiudicato alla società CO.BA. Srl di Melfi. Nel corso dell’esecuzione era stata approvata anche una variante tecnica suppletiva che aveva incrementato l’importo contrattuale del 7,74%.

La Provincia ha ora certificato la conclusione dell’opera e l’avvenuto pagamento delle somme spettanti alle imprese esecutrici, ai professionisti incaricati della progettazione e della direzione lavori e ai tecnici coinvolti nelle attività di collaudo e controllo.

Tra le spese sostenute figurano anche le indagini sui materiali, le attività geologiche e i compensi professionali per progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori.

Il quadro economico finale evidenzia che i lavori veri e propri hanno inciso per oltre 400mila euro, mentre circa 200mila euro sono stati destinati alle somme a disposizione dell’amministrazione, comprensive di IVA, spese tecniche e incentivi.

La Provincia sottolinea che l’intervento rientra nel piano strategico di messa in sicurezza della rete stradale provinciale, con particolare attenzione ai ponti e alle infrastrutture considerate più delicate dal punto di vista strutturale.

Con l’omologazione delle spese si conclude ufficialmente l’iter amministrativo dell’opera.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO