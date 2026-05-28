FOGGIA — La Provincia di Foggia ha approvato l’omologazione finale delle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della sicurezza del ponte sul fiume Fortore lungo la Strada provinciale 46.

L’intervento, finanziato nell’ambito del piano ministeriale per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, ha comportato una spesa complessiva pari a 600.848 euro, a fronte di un finanziamento iniziale di 830mila euro. Le economie finali ammontano quindi a circa 229mila euro.

La determina dirigenziale n. 959 del 28 maggio 2026 ricostruisce tutto l’iter tecnico e amministrativo dell’opera, avviata con il programma quinquennale degli interventi 2019-2023 previsto dal decreto ministeriale 49 del 2018.

I lavori hanno riguardato il rinforzo delle fondazioni del ponte, l’adeguamento delle sottostrutture e una serie di interventi finalizzati ad aumentare la sicurezza dell’infrastruttura stradale.

Dopo la progettazione tecnica e le procedure di gara, l’appalto era stato aggiudicato alla società CO.BA. Srl di Melfi. Nel corso dell’esecuzione era stata approvata anche una variante tecnica suppletiva che aveva incrementato l’importo contrattuale del 7,74%.

La Provincia ha ora certificato la conclusione dell’opera e l’avvenuto pagamento delle somme spettanti alle imprese esecutrici, ai professionisti incaricati della progettazione e della direzione lavori e ai tecnici coinvolti nelle attività di collaudo e controllo.

Tra le spese sostenute figurano anche le indagini sui materiali, le attività geologiche e i compensi professionali per progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori.

Il quadro economico finale evidenzia che i lavori veri e propri hanno inciso per oltre 400mila euro, mentre circa 200mila euro sono stati destinati alle somme a disposizione dell’amministrazione, comprensive di IVA, spese tecniche e incentivi.

La Provincia sottolinea che l’intervento rientra nel piano strategico di messa in sicurezza della rete stradale provinciale, con particolare attenzione ai ponti e alle infrastrutture considerate più delicate dal punto di vista strutturale.

Con l’omologazione delle spese si conclude ufficialmente l’iter amministrativo dell’opera.

A cura di Giovanna Tambo.