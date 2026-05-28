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PRINCES FOGGIA Princes Italia avvia la campagna del pomodoro a Foggia: 1.200 assunzioni nello stabilimento

I nuovi ingressi saranno operativi a partire da metà luglio e verranno distribuiti nelle principali aree produttive

Princes Italia avvia la campagna del pomodoro a Foggia: 1.200 assunzioni nello stabilimento

Princes Italia avvia la campagna del pomodoro a Foggia: 1.200 assunzioni nello stabilimento - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Economia // Foggia //

Con l’avvio della stagione del pomodoro nel Sud Italia, Princes Italia S.p.A. ha attivato una nuova campagna di assunzioni che porterà all’inserimento di circa 1.200 lavoratori nello stabilimento di Foggia, il più grande impianto europeo dedicato alla trasformazione del pomodoro.

I nuovi ingressi saranno operativi a partire da metà luglio e verranno distribuiti nelle principali aree produttive: linee di lavorazione, reparti agronomici, logistica, controllo qualità e produzione. Lo stabilimento di Foggia, situato in Capitanata, rappresenta oggi uno dei poli più rilevanti del settore nel Mezzogiorno, grazie a tecnologie avanzate, certificazioni di qualità e un modello produttivo orientato alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

La struttura è considerata un punto di riferimento per l’intera filiera agricola del Sud Italia, con una capacità di trasformazione che raggiunge fino a 300.000 tonnellate di pomodoro fresco all’anno, proveniente esclusivamente da filiere locali. Il prodotto viene distribuito anche attraverso sistemi logistici intermodali innovativi che ne consentono l’esportazione sui mercati internazionali.

Le figure ricercate includono addetti al controllo qualità della materia prima, operatori di linea, addetti alla cernita, carrellisti, personale per la movimentazione merci, operatori SAP e addetti alla bollettazione. Una parte delle assunzioni riguarderà anche tecnici specializzati nella manutenzione elettrica e meccanica degli impianti.

I contratti previsti sono a tempo determinato stagionale, legati alla durata della campagna di trasformazione. L’attività lavorativa si svolgerà su turni a ciclo continuo e richiede la maggiore età. Per alcune mansioni logistiche è necessario il possesso di specifiche abilitazioni, come patenti per carrelli elevatori o la patente CQC per il trasporto merci.

Le candidature, corredate da curriculum e eventuali attestati, possono essere inviate all’indirizzo email curriculum@princes-ia.it.

Lo riporta foggiatoday.it.

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