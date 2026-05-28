La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato la compartecipazione economica alla quinta edizione del “Rally Costa del Gargano”, in programma il 30 e 31 maggio 2026 tra i territori di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata.

Con la delibera numero 125 del 28 maggio 2026, l’amministrazione guidata dal sindaco Domenico La Marca ha espresso indirizzo favorevole allo svolgimento della manifestazione automobilistica organizzata dall’Asd Gargano Racing Team, riconoscendone il forte valore promozionale e turistico per il territorio.

Il Comune sosterrà direttamente alcune spese legate all’organizzazione dell’evento, fino a un massimo di 13mila euro. In particolare le risorse saranno destinate ai servizi di sicurezza, ai piani operativi, all’acquisto di trofei e premi gara, oltre alla stampa del materiale promozionale e di comunicazione.

Il Rally Costa del Gargano è ormai inserito ufficialmente nel calendario nazionale ACI Sport come prova della Coppa Italia di Zona e rappresenta uno degli appuntamenti motoristici più seguiti del Sud Italia. Secondo quanto riportato negli atti comunali, l’ultima edizione avrebbe registrato circa 10mila spettatori, con una forte presenza di appassionati, addetti ai lavori e turisti.

La manifestazione godrà inoltre della copertura televisiva sui canali Sky ufficiali ACI Sport, con servizi dedicati alla promozione dei territori attraversati dalla gara. Un elemento che, secondo l’amministrazione comunale, rappresenta una straordinaria opportunità di visibilità per Manfredonia e l’intero Gargano.

La gara interesserà diversi tratti della Statale 89 Garganica e della SS89 dir/B, come autorizzato dal Decreto del Presidente della Regione Puglia del 25 maggio 2026. Nei mesi scorsi erano già arrivati i nulla osta della Prefettura di Foggia, dell’ANAS e della Polizia Locale.

Tra le iniziative previste figura anche l’utilizzo gratuito del Laboratorio Urbano Culturale per ospitare la Direzione Gara dal 27 al 31 maggio, oltre all’utilizzo di Piazza del Popolo per la cerimonia di partenza e quella finale di premiazione.

L’associazione organizzatrice ha presentato al Comune un piano finanziario complessivo di oltre 108mila euro per l’intera manifestazione. L’amministrazione ha sottolineato come eventi di questo tipo possano generare importanti ricadute economiche sul territorio, soprattutto per il comparto turistico, alberghiero e della ristorazione.

Secondo quanto evidenziato nella delibera, nelle passate edizioni le strutture ricettive della zona avrebbero registrato il tutto esaurito durante i giorni del rally. Un dato che conferma la crescente capacità attrattiva della manifestazione sportiva.