La città di Manfredonia conferirà un encomio solenne a Domenico Gatta, agente della Polizia di Stato originario del centro sipontino, protagonista il 24 gennaio scorso di un delicato intervento di soccorso che ha permesso di salvare la vita a un giovane in imminente pericolo.

La decisione è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione numero 126 del 28 maggio 2026. Il riconoscimento arriva dopo il forte impatto emotivo e mediatico suscitato dall’episodio avvenuto nel territorio del Comune di Foggia.

Secondo quanto riportato negli atti comunali, il 24 gennaio 2026 alla sala operativa della Questura di Foggia era giunta una segnalazione relativa a un ragazzo di 25 anni intenzionato a compiere un gesto estremo lanciandosi da un ponte situato in via Manfredonia. Una volante della Polizia di Stato era intervenuta immediatamente sul posto.

Gli agenti trovarono il giovane già oltre la balaustra del ponte, con i piedi sollevati dal suolo e in una condizione di gravissimo pericolo. Grazie alla prontezza operativa e al coordinamento degli operatori, il ragazzo venne afferrato e tratto in salvo.

Tra gli agenti intervenuti vi era anche Domenico Gatta, cittadino di Manfredonia, che secondo la Giunta comunale ha dimostrato “elevato senso del dovere, equilibrio emotivo e profonda attenzione alla dimensione umana dell’intervento”.

L’episodio aveva avuto ampio risalto mediatico, con articoli pubblicati da quotidiani nazionali e servizi televisivi che avevano raccontato il salvataggio e il delicato intervento degli operatori della Polizia di Stato.

Nel deliberare l’encomio, l’amministrazione comunale ha sottolineato come, pur non essendo competente territorialmente sull’evento, fosse doveroso riconoscere il valore di un proprio concittadino che, nell’esercizio del servizio pubblico, ha contribuito in maniera decisiva a salvare una vita umana.

La Giunta ha inoltre evidenziato il valore simbolico del gesto, considerandolo un esempio positivo di responsabilità, dedizione al servizio e rispetto dei valori fondamentali della vita.

L’encomio solenne sarà conferito ufficialmente a Domenico Gatta, nato a San Giovanni Rotondo il 12 febbraio 1997, come segno di riconoscenza dell’intera comunità manfredoniana. Il provvedimento sarà trasmesso anche alla Questura di Foggia e agli uffici competenti della Polizia di Stato.