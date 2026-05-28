San Severo, accordo con Torremaggiore: il dirigente Fabio Mucilli lavorerà in convenzione tra i due Comuni

SAN SEVERO — Il Comune di San Severo ha formalizzato l’utilizzo condiviso dell’architetto Fabio Mucilli, dirigente tecnico dell’ente, attraverso una convenzione con il Comune di Torremaggiore. La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale n. 1178 del 28 maggio 2026, firmata dal dirigente dell’Area Gestione Finanziaria e Personale Adriano Domenico Saracino.

L’atto rende esecutiva la delibera di Giunta comunale n. 93 del 28 aprile scorso e disciplina il cosiddetto “scavalco condiviso”, previsto dall’articolo 36 del Contratto collettivo nazionale dell’Area Dirigenza Funzioni Locali. In pratica il dirigente continuerà a mantenere il rapporto di lavoro con il Comune di San Severo, prestando però parte della propria attività lavorativa anche per il Comune di Torremaggiore.

Secondo quanto stabilito nella convenzione, l’architetto Mucilli svolgerà sei ore settimanali presso il Comune di Torremaggiore nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2026, salvo eventuali proroghe legate al completamento della procedura selettiva avviata dall’ente torremaggiorese.

Nel provvedimento viene spiegato che l’accordo nasce dall’esigenza di garantire continuità ai procedimenti amministrativi e tecnici in corso presso il Comune di Torremaggiore, evitando rallentamenti nell’attività amministrativa in attesa della definizione delle nuove assunzioni.

La determinazione chiarisce inoltre che il rapporto di lavoro resterà unico e gestito dal Comune di San Severo, mentre il Comune di Torremaggiore rimborserà le somme relative all’utilizzo parziale del dirigente. A questo scopo è stata accertata un’entrata pari a 3.660,67 euro sul bilancio comunale 2026.

Nel documento vengono richiamate le norme nazionali che consentono agli enti locali di condividere figure professionali altamente specializzate attraverso convenzioni temporanee, uno strumento sempre più utilizzato dagli enti pubblici per sopperire alla carenza di personale tecnico e dirigenziale.

L’accordo era stato già approvato in precedenza sia dalla Giunta comunale di Torremaggiore, con deliberazione n. 75 del 14 aprile 2026, sia dalla Giunta di San Severo. Ora, con la determinazione dirigenziale, la procedura diventa pienamente operativa.

L’atto dispone infine la trasmissione della documentazione al dipendente interessato, al Comune di Torremaggiore e all’ufficio trattamento economico per gli adempimenti conseguenti.

A cura di Giovanna Tambo.