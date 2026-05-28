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SAN SEVERO COMUNE San Severo post crisi. C’è il Consiglio comunale: in aula il rendiconto finanziario 2025

Convocato l’assise cittadina per lunedì 8 giugno 2026 alle ore 9.30 in prima convocazione e per mercoledì 10 giugno alle ore 10.30 in seconda convocazione

San Severo post crisi. C'è il Consiglio comunale: in aula il rendiconto finanziario 2025

Lidya Colangelo - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Politica // San Severo //

SAN SEVERO — Il presidente del Consiglio comunale di San Severo, Rosa Carolina Caposiena, ha convocato l’assise cittadina per lunedì 8 giugno 2026 alle ore 9.30 in prima convocazione e per mercoledì 10 giugno alle ore 10.30 in seconda convocazione.

La seduta si terrà nella sala consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città e avrà come principale punto all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria relativa all’esercizio 2025.

La convocazione è stata formalizzata con nota del 28 maggio 2026 indirizzata ai consiglieri comunali, ai revisori contabili e al prefetto, nel rispetto delle disposizioni del Testo unico degli enti locali e del regolamento comunale del Consiglio.

Prima della discussione sul rendiconto sono previste le comunicazioni istituzionali e l’annuncio di un’interrogazione a risposta scritta presentata ai sensi dell’articolo 58 del regolamento consiliare.

Il rendiconto di gestione rappresenta uno degli atti più importanti dell’attività amministrativa dell’ente, perché certifica le entrate e le spese sostenute dal Comune nel corso dell’anno precedente e fotografa lo stato dei conti pubblici dell’amministrazione.

L’esame del documento contabile arriva in una fase delicata per molti enti locali, impegnati a conciliare gli investimenti con il rispetto degli equilibri di bilancio e delle norme nazionali sulla finanza pubblica.

La seduta potrebbe dunque trasformarsi in un momento di confronto politico particolarmente significativo tra maggioranza e opposizione, soprattutto sui temi della gestione economica dell’ente, dei servizi comunali e della programmazione delle risorse future.

La convocazione è stata firmata dal presidente del Consiglio comunale Rosa Carolina Caposiena.

A cura di Giovanna Tambo.

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