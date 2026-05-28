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CRISTIAN DI CARLO Schianto a Fiumicino, muore infermiere lucano Cristian Di Carlo. Inutili i soccorsi

La moto è andata completamente distrutta nell’urto, con alcuni frammenti finiti nel canneto a bordo strada. Il furgone ha invece riportato danni nella parte posteriore.

Schianto a Fiumicino, muore infermiere lucano Cristian Di Carlo

Schianto a Fiumicino, muore infermiere lucano Cristian Di Carlo - ph https://ufficiostampabasilicata.it/

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Prima pagina //

FIUMICINO – Un infermiere di 42 anni originario di Rapolla, in provincia di Potenza, ha perso la vita nella mattinata di oggi, giovedì 28 maggio, in un tragico incidente stradale avvenuto a Fiumicino, all’incrocio tra via dell’Aeroporto e via Falsarego, nei pressi del ponte della Scafa che collega Ostia e Fiumicino.

La vittima è Cristian Di Carlo, classe 1984, infermiere specializzato in dialisi in servizio all’ospedale Grassi di Ostia. L’uomo viaggiava a bordo della sua Yamaha azzurra in direzione Ostia quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe tamponato un Ford Transit.

L’impatto è stato devastante. Il 42enne è stato sbalzato dalla moto ed è finito violentemente sull’asfalto. Nonostante indossasse casco e dispositivi di protezione, comprese le protezioni per la schiena, le ferite riportate si sono rivelate mortali.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni sforzo, però, si è rivelato inutile: Cristian Di Carlo è morto sul posto. Lascia la moglie e due figli piccoli.

La moto è andata completamente distrutta nell’urto, con alcuni frammenti finiti nel canneto a bordo strada. Il furgone ha invece riportato danni nella parte posteriore.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino, che hanno effettuato i rilievi e messo in sicurezza l’area. L’incrocio in cui si è verificato lo schianto è considerato particolarmente pericoloso per la viabilità: la carreggiata stretta, il traffico intenso e il lungo rettilineo favorirebbero velocità elevate.

I mezzi coinvolti sono stati sequestrati. Gli atti saranno trasmessi alla Procura, che aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Il conducente del Ford Transit è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti tossicologici e alcolemici previsti dalla procedura. Lo riporta Ufficio Stampa Basilicata.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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