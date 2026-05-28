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Home // Cronaca // Sciopero dei trasporti il 29 maggio: possibili disagi per treni e autobus

SCIOPERO TRASPORTI Sciopero dei trasporti il 29 maggio: possibili disagi per treni e autobus

Possibili disagi a causa dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle sigle sindacali CUB Trasporti e SGB

Sciopero dei trasporti il 29 maggio: possibili disagi per treni e autobus

ph Ferrovie del gargano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Cronaca // Cronaca //

Possibili ritardi e soppressioni dei servizi ferroviari e automobilistici nella giornata di venerdì 29 maggio 2026 a causa dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle sigle sindacali CUB Trasporti e SGB.

Per quanto riguarda il comparto ferroviario, l’agitazione prenderà il via alle ore 21 del 28 maggio e si concluderà alle ore 21 del 29 maggio 2026, con possibili ripercussioni sulla regolarità delle corse.

Alla base della protesta vi sono diverse rivendicazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali, tra cui la contrarietà alla guerra, all’aumento delle spese militari e all’economia di guerra, ma anche la denuncia dello sfruttamento lavorativo, della precarietà occupazionale e del mancato adeguamento salariale nel settore pubblico e privato.

Tra le motivazioni indicate figurano inoltre la protesta contro il genocidio in Palestina e la fornitura di armi a Israele, la richiesta di maggiori politiche sociali, a partire dall’emergenza abitativa, e la critica alle misure ritenute repressive contenute nei decreti sicurezza.

Le sigle promotrici contestano anche l’impianto normativo che disciplina il diritto di sciopero, oltre alla mancanza di politiche industriali in grado di affrontare le transizioni economiche e produttive in corso. Centrale anche il tema della sicurezza sul lavoro e della lotta alle morti bianche.

Per quanto riguarda i servizi interessati, lo sciopero potrebbe comportare modifiche nelle seguenti fasce orarie:

Servizi ferroviari: dalle 21:00 del 28 maggio alle 5:04 del 29 maggio, dalle 8:06 alle 12:29 e dalle 15:31 alle 21:00 del 29 maggio.

Servizi automobilistici Gargano Nord: dalle 00:00 alle 5:04, dalle 8:06 alle 12:29 e dalle 15:31 alle 24:00 del 29 maggio.

Servizi automobilistici regionali e provinciali: dalle 00:00 alle 5:29, dalle 8:31 alle 12:29 e dalle 15:31 alle 24:00 del 29 maggio.

Servizi urbani nei comuni di San Severo e Manfredonia: dalle 00:00 alle 5:04, dalle 8:06 alle 12:29 e dalle 15:31 alle 24:00 del 29 maggio.

Viene inoltre segnalato che, negli scioperi promossi nel corso dell’anno precedente dalle stesse organizzazioni sindacali, l’adesione media del personale si è attestata intorno al 3,75%.

Resta comunque da considerare che l’adesione allo sciopero è un diritto individuale e non deve essere comunicata preventivamente dal lavoratore, che può partecipare alla protesta anche senza essere iscritto ai sindacati promotori.

Lo riporta ferroviedelgargano.com.

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