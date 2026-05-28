Secondo quanto riportato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda, la FIGC avrebbe revocato l’affiliazione alla Ternana, con conseguente svincolo di tutti i tesserati e la fine del percorso professionistico del club umbro.

“Adesso è ufficiale: la Figc ha revocato l’affiliazione della Ternana e svincolato tutti i tesserati. Finisce un’epoca, una squadra gloriosa lascia il professionismo (vittima di gestioni scellerate) e adesso attende un progetto serio per rinascere dall’Eccellenza. Coraggio Fere!

A questo punto è evidente che non ci sarà domanda di iscrizione e la rinuncia apre le porte a una riammissione, che spetterà al Foggia in quanto migliore tra le retrocesse”.

Nel suo intervento sui social, Binda sottolinea come la mancata iscrizione della Ternana aprirebbe la strada a una possibile riammissione in Serie C dell’Foggia, in quanto “migliore tra le retrocesse”, secondo le regole di ripescaggio e riammissione previste.

La situazione resta ora legata agli sviluppi formali delle iscrizioni e alle decisioni degli organi federali competenti.

Lo riporta tuttoc.com.