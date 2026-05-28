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PARCHEGGIO Siponto, via libera al progetto esecutivo del parcheggio a servizio della Basilica

Approvato il piano revisionato da 1,18 milioni di euro finanziato con il CIS Capitanata

IMMAGINE D'ARCHIVIO - PH MATTEO NUZZIELLO

IMMAGINE D'ARCHIVIO - PH MATTEO NUZZIELLO

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Nuovo passo avanti per la realizzazione del parcheggio pubblico a servizio del Parco archeologico e della Basilica di Santa Maria di Siponto. Il Comune di Manfredonia ha approvato il progetto esecutivo revisionato dell’opera, finanziata attraverso il Contratto Istituzionale di Sviluppo “Capitanata” con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

L’intervento ha un valore complessivo di un milione 189mila 473 euro e punta a migliorare l’accessibilità di uno dei siti turistici e culturali più importanti dell’intera provincia di Foggia. La determina dirigenziale numero 1180 del 28 maggio 2026 approva definitivamente il progetto revisionato e ridefinisce alcuni aspetti tecnici necessari all’avvio della procedura di gara.

Il parcheggio sorgerà a servizio del Parco archeologico e della Basilica paleocristiana di Siponto, luogo che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita di visitatori grazie anche alla celebre installazione artistica di Edoardo Tresoldi e alla valorizzazione dell’area archeologica.

Secondo quanto riportato negli atti comunali, il progetto è stato aggiornato con modifiche non sostanziali riguardanti il capitolato, lo schema di contratto e il quadro economico. I progettisti incaricati hanno ritrasmesso tutti gli elaborati tecnici corretti e revisionati, comprendenti relazioni tecniche, elaborati grafici, piano sicurezza, progetto impiantistico, cronoprogramma e piano particellare di esproprio.

Il quadro economico prevede circa 889mila euro per lavori, oltre a somme a disposizione dell’amministrazione pari a quasi 300mila euro. Tra le voci previste figurano spese tecniche, oneri per la sicurezza, espropri, incentivi tecnici, IVA e imprevisti.

L’opera è finanziata interamente attraverso il CIS Capitanata, il programma sottoscritto nel 2019 tra Governo, Regione Puglia, Comune di Manfredonia e Invitalia per accelerare investimenti strategici sul territorio.

La procedura progettuale è stata particolarmente complessa e ha richiesto negli anni interlocuzioni con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, soprattutto per gli aspetti paesaggistici e archeologici legati alla delicatezza dell’area interessata dall’intervento. Già nel 2023 era stato approvato un nuovo studio di fattibilità alla luce delle prescrizioni emerse durante la conferenza dei servizi.

La determina contiene anche un cambio importante sul fronte amministrativo. L’ingegnere Giuseppe Di Tullo, storico responsabile unico del procedimento, sarà collocato a riposo dal primo settembre 2026. Per questo motivo il Comune ha nominato nuovo RUP dell’intervento l’architetto Michele Prencipe, dirigente del Settore Lavori Pubblici.

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