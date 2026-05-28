SP 115 Foggia-Troia, nominata la commissione per la gara da 1,5 milioni di euro

FOGGIA — La Provincia di Foggia ha nominato la commissione giudicatrice della gara relativa ai lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale della Strada provinciale 115 Foggia-Troia.

L’intervento, del valore complessivo di oltre 1,56 milioni di euro, sarà affidato attraverso una procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, secondo quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

La nomina della commissione è contenuta nella determinazione dirigenziale n. 964 del 28 maggio 2026 firmata dal dirigente del Settore Appalti, SUA e Contratti della Provincia di Foggia, Antonello De Stasio.

La gara, identificata con il numero G02793/2026, prevede l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul miglior rapporto qualità-prezzo.

Secondo quanto riportato nell’atto, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute tredici candidature da parte di operatori economici interessati all’esecuzione dei lavori.

La commissione sarà composta da Giovanni Di Cesare, funzionario tecnico della Provincia di Foggia, con funzioni di presidente, dall’ingegnere Giovanni Pitta, libero professionista, e dall’ingegnere Montasser Raouahi, funzionario tecnico della Provincia.

Il ruolo di segretario verbalizzante sarà invece svolto dall’ingegnere Mariano Cericola.

La procedura riguarda un’opera particolarmente attesa per la viabilità provinciale, considerato che la SP 115 rappresenta uno dei collegamenti più importanti tra Foggia e l’area dei Monti Dauni.

Nei verbali richiamati dalla determina si evidenzia che durante la fase preliminare di verifica amministrativa una delle imprese partecipanti era stata ammessa con riserva attraverso il meccanismo del soccorso istruttorio previsto dal Codice degli appalti. Successivamente la documentazione integrativa è stata ritenuta regolare e tutte le tredici aziende sono state ammesse alla gara.

La commissione avrà ora il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche presentate dalle imprese concorrenti e individuare il soggetto aggiudicatario dei lavori.

L’opera rientra nel piano provinciale di miglioramento e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali del territorio foggiano.

A cura di Giovanna Tambo.