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MANFREDONIA SIPONTO Spostato il cassone per la raccolta degli sfalci a Siponto: nuova collocazione sul Lungomare del Sole 

La nuova postazione è stata individuata sul Lungomare del Sole, nella zona antistante il Lido Capolinea, nel territorio di Manfredonia

Spostato il cassone per la raccolta degli sfalci a Siponto: nuova collocazione sul Lungomare del Sole 

Siponto - Fonte Immagine non riferita al testo: nestoria.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

È stato trasferito nei giorni scorsi il cassone per la raccolta degli sfalci vegetali a Siponto, precedentemente collocato nell’area adiacente alla stazione ferroviaria. La nuova postazione è stata individuata sul Lungomare del Sole, nella zona antistante il Lido Capolinea, nel territorio di Manfredonia.

Lo spostamento è stato disposto dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Manfredonia insieme ad ASE S.p.A., a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti della zona della stazione ferroviaria, che avevano evidenziato disagi legati a rumori e all’utilizzo continuativo dell’area.

L’intervento ha l’obiettivo di garantire la continuità del servizio di raccolta degli sfalci, migliorando al tempo stesso la vivibilità e il decoro urbano per i cittadini residenti.

Le autorità competenti sottolineano che la riuscita dell’operazione dipende ora dalla collaborazione della cittadinanza, invitata a utilizzare correttamente la nuova area sul Lungomare del Sole ed evitare l’abbandono di sfalci e rifiuti nella precedente sede.

Si ricorda inoltre che nel cassone devono essere conferiti esclusivamente sfalci e residui vegetali, nel rispetto delle regole, dell’ambiente e del decoro urbano.

Lo riporta su Facebook, Comune di Manfredonia.

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