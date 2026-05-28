È stato trasferito nei giorni scorsi il cassone per la raccolta degli sfalci vegetali a Siponto, precedentemente collocato nell’area adiacente alla stazione ferroviaria. La nuova postazione è stata individuata sul Lungomare del Sole, nella zona antistante il Lido Capolinea, nel territorio di Manfredonia.

Lo spostamento è stato disposto dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Manfredonia insieme ad ASE S.p.A., a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti della zona della stazione ferroviaria, che avevano evidenziato disagi legati a rumori e all’utilizzo continuativo dell’area.

L’intervento ha l’obiettivo di garantire la continuità del servizio di raccolta degli sfalci, migliorando al tempo stesso la vivibilità e il decoro urbano per i cittadini residenti.

Le autorità competenti sottolineano che la riuscita dell’operazione dipende ora dalla collaborazione della cittadinanza, invitata a utilizzare correttamente la nuova area sul Lungomare del Sole ed evitare l’abbandono di sfalci e rifiuti nella precedente sede.

Si ricorda inoltre che nel cassone devono essere conferiti esclusivamente sfalci e residui vegetali, nel rispetto delle regole, dell’ambiente e del decoro urbano.

Lo riporta su Facebook, Comune di Manfredonia.