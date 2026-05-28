Stabilizzazione Ufficio per il Processo, FP CGIL in piazza a Foggia

Mobilitazione della FP CGIL davanti alla Fiera di Foggia in occasione della prova concorsuale per l’Ufficio per il Processo. Le segreterie territoriali pugliesi del sindacato si sono riunite oggi per un’azione di volantinaggio e protesta con l’obiettivo di chiedere una stabilizzazione concreta e strutturale di tutto il personale precario.

Al centro della contestazione c’è la richiesta che nessun lavoratore venga escluso, compresi coloro che potrebbero non superare la selezione in corso, giudicata dal sindacato “superflua e penalizzante”. Secondo la FP CGIL, a livello nazionale sarebbero circa 1.500 i professionisti a rischio esclusione dal sistema giustizia, mentre in Puglia i lavoratori coinvolti sarebbero circa 600.

“Vogliamo che tutti i 600 precari pugliesi rimangano a lavorare in Puglia”, dichiara Dario Capozzi, segretario regionale FP CGIL Puglia. Il sindacato denuncia infatti il rischio di una migrazione forzata verso i tribunali del Nord Italia, causata dall’incertezza sulle piante organiche e sulle future assegnazioni. Una prospettiva definita un danno sia sociale che economico per il territorio meridionale.

La situazione, sottolinea la FP CGIL, sarebbe particolarmente delicata in Capitanata, dove risultano attualmente in servizio 76 funzionari dell’Ufficio per il Processo. Il sindacato evidenzia come il Tribunale di Foggia e gli uffici giudiziari del territorio non possano permettersi di perdere personale, soprattutto considerando che la scopertura dell’organico amministrativo avrebbe già raggiunto il 22%.

Per la FP CGIL, un eventuale trasferimento dei lavoratori o il mancato rinnovo degli incarichi rischierebbe di aggravare ulteriormente le carenze croniche degli uffici giudiziari, incidendo sulla capacità di risposta del sistema giustizia provinciale.

“Nessun precario deve essere lasciato indietro, tutelare la Puglia e il nostro territorio”, ribadisce il sindacato, annunciando che la mobilitazione proseguirà. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere l’Ufficio per il Processo una struttura stabile e permanente della giustizia italiana, valorizzando le competenze maturate in questi anni dai lavoratori impiegati nei tribunali.