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Home // Cronaca // Taranto, dipendente ex Ilva muore per un tumore polmonare a 49 anni

TARANTO ILVA Taranto, dipendente ex Ilva muore per un tumore polmonare a 49 anni

Una vita scandita da lavoro, famiglia e affetti, interrotta improvvisamente da una diagnosi devastante

Taranto, dipendente ex Ilva muore per un tumore polmonare a 49 anni

Taranto, dipendente ex Ilva muore per un tumore polmonare a 49 anni - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Cronaca // Primo piano //

Una vita scandita da lavoro, famiglia e affetti, interrotta improvvisamente da una diagnosi devastante. È la storia di Emanuele Boccuni, 49 anni, dipendente dell’ex Ilva di Taranto da oltre un quarto di secolo, scomparso dopo aver scoperto di essere affetto da un tumore polmonare in fase avanzata.

Descritto da amici e conoscenti come una persona disponibile, gentile e sempre pronta ad aiutare gli altri, Boccuni conduceva una quotidianità apparentemente regolare, fino al peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute.

Circa due settimane fa, dopo un raffreddore, il 49enne aveva iniziato ad accusare problemi respiratori sempre più evidenti. In seguito a una visita dal medico curante, si era rivolto all’ospedale locale, dove è arrivata la drammatica diagnosi: un tumore ai polmoni in stato avanzato. La malattia si è rivelata rapidamente aggressiva e, dopo pochi giorni, l’uomo è deceduto.

Una morte improvvisa che ora la famiglia vuole approfondire per chiarire eventuali responsabilità. I parenti si sono affidati all’avvocato Fabrizio Del Vecchio, incaricato di verificare le cause del decesso e possibili omissioni nei controlli sanitari obbligatori.

Il legale dovrà valutare eventuali profili di responsabilità e procedere, se necessario, con azioni civili, penali e previdenziali a tutela dei familiari, nel tentativo di fare piena luce sulla vicenda.

Lo riporta antennasud.com.

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