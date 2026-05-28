Il Teatro Giordano torna alla piena capienza.

Nella seduta svoltasi ieri pomeriggio presso la Prefettura, a cui ha fatto seguito un sopralluogo in loco, il Comitato Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacoloha autorizzato la riapertura del terzo ordine palchi e del loggione, portando la disponibilità complessiva a 497 posti.

L’autorizzazione è conseguente alla trasmissione da parte degli uffici comunali di tutta la documentazione richiesta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia per il rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi del compendio immobiliare comunale.

Il Comitato ha contestualmente confermato la permanenza delle misure compensative di sicurezza previste per ogni spettacolo, che prevedono la presenza di operatori dei Vigili del Fuoco.

Una loro eventuale riduzione o rimodulazione è stata rinviata al completamento dei lavori di manutenzione delle vernici intumescenti presenti sugli elementi strutturali del teatro.

Il trattamento originario, eseguito molti anni fa, necessita infatti di essere rinnovato per garantirne la piena efficacia. I lavori sono programmati nel periodo estivo, a conclusione della stagione in corso e prima dell’avvio di quella 2026-2027.

Va rilevato che la capienza autorizzata è prossima alla soglia normativa dei 500 posti, superata la quale scatta l’obbligo di presidio fisso dei VVFF. È pertanto prevedibile che la fruizione del teatro sia accompagnata, in via continuativa, dalla presenza di un presidio minimo di sicurezza con agenti del Corpo.