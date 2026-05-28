Edizione n° 6080

BALLON D'ESSAI

"ZITTI E BUONISSIMI" // L’emergenza rifiuti scuote la Capitanata (anche Manfredonia), ma la politica resta muta
28 Maggio 2026 - ore  13:27

CALEMBOUR

CLELIA DITANO // Brindisi, morì cadendo nel vano ascensore: la Procura chiede il processo per quattro persone
28 Maggio 2026 - ore  09:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Teatro Giordano, il CPVLPS dà il via libera alla totale disponibilità della capienza

GIORDANO FOGGIA Teatro Giordano, il CPVLPS dà il via libera alla totale disponibilità della capienza

Il Comitato ha contestualmente confermato la permanenza delle misure compensative di sicurezza previste per ogni spettacolo

Foggia, nasce il 'GIO Festival' dedicato a Umberto Giordano

Teatro Umberto Giordano - ph Comune di Foggia - immagine d'archivio

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Il Teatro Giordano torna alla piena capienza.

Nella seduta svoltasi ieri pomeriggio presso la Prefettura, a cui ha fatto seguito un sopralluogo in loco, il Comitato Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacoloha autorizzato la riapertura del terzo ordine palchi e del loggione, portando la disponibilità complessiva a 497 posti.

L’autorizzazione è conseguente alla trasmissione da parte degli uffici comunali di tutta la documentazione richiesta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia per il rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi del compendio immobiliare comunale.

Il Comitato ha contestualmente confermato la permanenza delle misure compensative di sicurezza previste per ogni spettacolo, che prevedono la presenza di operatori dei Vigili del Fuoco.

Una loro eventuale riduzione o rimodulazione è stata rinviata al completamento dei lavori di manutenzione delle vernici intumescenti presenti sugli elementi strutturali del teatro.

Il trattamento originario, eseguito molti anni fa, necessita infatti di essere rinnovato per garantirne la piena efficacia. I lavori sono programmati nel periodo estivo, a conclusione della stagione in corso e prima dell’avvio di quella 2026-2027.

Va rilevato che la capienza autorizzata è prossima alla soglia normativa dei 500 posti, superata la quale scatta l’obbligo di presidio fisso dei VVFF. È pertanto prevedibile che la fruizione del teatro sia accompagnata, in via continuativa, dalla presenza di un presidio minimo di sicurezza con agenti del Corpo.

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO