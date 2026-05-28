Edizione n° 6080

BALLON D'ESSAI

"ZITTI E BUONISSIMI" // L’emergenza rifiuti scuote la Capitanata (anche Manfredonia), ma la politica resta muta
28 Maggio 2026 - ore  13:27

CALEMBOUR

CLELIA DITANO // Brindisi, morì cadendo nel vano ascensore: la Procura chiede il processo per quattro persone
28 Maggio 2026 - ore  09:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Zone umide tra Manfredonia e Zapponeta: via libera al progetto “Tra le Salicornie”

MANFREDONIA ZAPPONETA Zone umide tra Manfredonia e Zapponeta: via libera al progetto “Tra le Salicornie”

Si tratta di un intervento di conservazione e recupero ambientale delle zone umide minori lungo la fascia costiera tra Manfredonia e Zapponeta

Zone umide tra Manfredonia e Zapponeta: via libera al progetto “Tra le Salicornie”

Zone umide tra Manfredonia e Zapponeta: via libera al progetto “Tra le Salicornie” - Fonte Immagine: vieste.it

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Prosegue l’iter del progetto “Tra le Salicornie”, l’intervento di conservazione e recupero ambientale delle zone umide minori lungo la fascia costiera tra Manfredonia e Zapponeta. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo revisionato dell’opera, inserita nel programma CIS Capitanata e finanziata con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

L’investimento complessivo ammonta a 537 mila euro. Il progetto punta al ripristino degli habitat naturali costieri e alla valorizzazione delle aree attraverso opere di mitigazione ambientale, percorsi di fruizione e interventi di riequilibrio idraulico.

Tra gli elaborati approvati figurano studi botanico-vegetazionali, rilievi Lidar, analisi idrauliche e relazioni paesaggistiche. Previsti anche percorsi di accesso e opere leggere per la fruizione sostenibile delle aree naturalistiche.

Il quadro economico destina oltre 372 mila euro ai lavori, mentre circa 165 mila euro saranno utilizzati per spese tecniche, sicurezza, imprevisti e attività di divulgazione.

Anche in questo caso il dirigente del Settore Lavori Pubblici Michele Prencipe è stato nominato Responsabile unico del procedimento, subentrando all’ingegnere Giuseppe Di Tullo.

L’obiettivo dell’intervento è quello di coniugare tutela ambientale e sviluppo del turismo lento, valorizzando il patrimonio naturalistico costiero del Golfo di Manfredonia.

A cura di Giuseppe de Filippo.

1 commenti su "Zone umide tra Manfredonia e Zapponeta: via libera al progetto “Tra le Salicornie”"

  1. Fate un bando pubblico nazionale, dando la precedenza alle organizzazioni non lucrative e non ai soliti tre

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO