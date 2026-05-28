Zone umide tra Manfredonia e Zapponeta: via libera al progetto “Tra le Salicornie”

Prosegue l’iter del progetto “Tra le Salicornie”, l’intervento di conservazione e recupero ambientale delle zone umide minori lungo la fascia costiera tra Manfredonia e Zapponeta. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo revisionato dell’opera, inserita nel programma CIS Capitanata e finanziata con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

L’investimento complessivo ammonta a 537 mila euro. Il progetto punta al ripristino degli habitat naturali costieri e alla valorizzazione delle aree attraverso opere di mitigazione ambientale, percorsi di fruizione e interventi di riequilibrio idraulico.

Tra gli elaborati approvati figurano studi botanico-vegetazionali, rilievi Lidar, analisi idrauliche e relazioni paesaggistiche. Previsti anche percorsi di accesso e opere leggere per la fruizione sostenibile delle aree naturalistiche.

Il quadro economico destina oltre 372 mila euro ai lavori, mentre circa 165 mila euro saranno utilizzati per spese tecniche, sicurezza, imprevisti e attività di divulgazione.

Anche in questo caso il dirigente del Settore Lavori Pubblici Michele Prencipe è stato nominato Responsabile unico del procedimento, subentrando all’ingegnere Giuseppe Di Tullo.

L’obiettivo dell’intervento è quello di coniugare tutela ambientale e sviluppo del turismo lento, valorizzando il patrimonio naturalistico costiero del Golfo di Manfredonia.

A cura di Giuseppe de Filippo.