Angelo Riccardi “Chiarimenti dimissioni Zingariello”

Manfredonia, 28 giugno 2018. ”Si parla tanto in questi giorni delle dimissioni dell’assessore, nonché vice sindaco, Salvatore Zingariello. Ritengo opportuno al riguardo fare alcune precisazioni. Zingariello non ha mai presentato ufficialmente le sue dimissioni, tant’è vero che nulla risulta neanche al protocollo del Comune. Confermo, però, che in un colloquio che abbiamo avuto lo scorso martedì, l’attuale vice sindaco mi aveva palesato l’intenzione di volersi dimettere per difficoltà personali che nulla hanno a che vedere con questioni politiche. Nella stessa occasione gli ho chiesto di riconsiderare la sua posizione, per ragioni di responsabilità verso la città”.

Lo dice in una nota il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.