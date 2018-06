Carapelle. Ufficiale, parte il progetto di videosorveglianza

Di:

Adesso è ufficiale. Carapelle beneficerà dei 240mila euro stanziati per la videosorveglianza, come da decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città). I patti tra il prefetto ed i sindaci prevedono l’individuazione di mezzi preposti alla sicurezza urbana e Carapelle ha risposto con puntualità (a soli dieci giorni dall’insediamenti del sindaco e dei consiglieri) ed ha ottenuto questa grande opportunità. “Questo traguardo – ha detto il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele – è frutto di una splendida sinergia tra gli amministratori del Comune carapellese, i consiglieri, gli assessori, l’ufficio tecnico e il consigliere comunale Nicola Gallo, che è delegato ai progetti di finanziamento ed ai rapporti con la Regione”.

La videosorveglianza riguarderà punti strategici della viabilità, come gli accessi alla città ed alcune strutture in passato già oggetto di vandalismo come l’auditorium comunale e gli impianti sportivi.

Ecco alcuni punti della città che saranno protetti dalle telecamere di videosorveglianza:

SP81 Via Orta Nova/Via Borsellino

Viale dei Cappuccini/svincolo SS16

Via Ordona

Via della Repubblica/innesto complanare SS16

Via Matteotti/ e via Garibaldi (Scuola elementare)

Via Indipendenza (Scuola Media)

Via Don Damiano Ciano (Asilo Nido)

Piazza Aldo Moro (Casa Comunale/Comando Polizia Locale)

Via Delle Rose/via del Sole (Auditorium)

Via G. Del Grosso (Centro Diurno)

Via Indipendenza/Via Daunia (Chiesa Maria SS. Del Rosario)

Viale Giuseppe Di Vittorio (Chiesa San Giuseppe)

Via Caduti di Tutte le Guerre (Villa Comunale)

Via Italia (Palestra/Impianti Sportivi)

Capannone presso Centro di Stoccaggio

Complanare SS16/Cimitero

Via Fiume (Scuola dell’Infanzia)

Piazza Giovanni Paolo II (Palco Fontana/Piazza principale)