Giunta regionale, i provvedimenti

Di:

La Giunta regionale ha autorizzato il Direttore del Polo Biblio-museale di Foggia, alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa ed alla partecipazione al Comitato direttivo (con funzioni di gestione del Progetto e di raccordo fra gli Enti aderenti) per la realizzazione di un CENTRO STUDI GIORDANIANI quale archivio e centro di documentazione per gli studi giordaniani attraverso il supporto scientifico-biblioteconomico del Polo Biblio-Museale di Foggia.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Approvato dalla Giunta regionale il calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali che si svolgeranno in Puglia durante l’anno 2019

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La Giunta regionale ha espresso indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Dedalus S.p.A e dal soggetto aderente Cooperativa EDP La Traccia, per la realizzazione di un progetto industriale che comporta un importo complessivo di € 8.057.800,00 in Ricerca e Sviluppo, in Attivi Materiali e in Innovazione Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione con un onere a carico della finanza pubblica di € 5.112.680,00 in Ricerca e Sviluppo, in Attivi Materiali e in Innovazione Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione e che prevede di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 27 unità lavorative (ULA)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Approvata dalla Giunta regionale la scheda del progetto di promozione della lettura “Un mare di libri” per la cui realizzazione è stato individuato il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, con il quale ora si procederà alla stipula di un’apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La Giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa, tra Regione Puglia, Sistema Moda Italia e Confindustria Puglia per favorire e sostenere lo sviluppo di processi innovativi e di internazionalizzazione nel settore tessile e moda, nell’ambito dell’azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” del POR Puglia 2014/2020.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La Giunta regionale ha incaricato l’ASSET,( Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) per l’elaborazione del documento di pianificazione urbanistica settoriale per l’impiantistica sportiva che sarà trasmesso all’Assessorato allo Sport per supportare la definizione delle politiche regionali in materia.

L’Agenzia dovrà occuparsi de:

mappatura e analisi dello “stato di salute” degli impianti sportivi esistenti attraverso la ricognizione dei medesimi in coerenza con le attività in corso da parte dell’Agenzia CONI Servizi, giusta D.G.R. n. 1263 del 28/07/2017;

lettura e analisi dei PUG e degli altri strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento a vincoli ed opportunità per l’impiantistica sportiva e la riqualificazione degli impianti esistenti; ricognizione e mappatura delle aree verdi individuabili come luoghi di sport all’aperto; censimento di aree ed immobili pubblici in disuso e disponibili ad un eventuale utilizzo per finalità sportive e socio-sportive; progettazione di azioni integrate finalizzate alla promozione dello sport nelle Città Attive, attraverso la predisposizione di studi di fattibilità per adeguamento ed implementazione impianti sportivi e palestre comunali esistenti, studi di fattibilità per realizzare connessioni, percorsi ciclopedonali tra i centri sportivi, le aree a verde, la costa ed altre emergenze urbane significative. di istituire un apposito Gruppo di coordinamento che, senza ulteriori oneri per la Regione Puglia, possa presidiare e coordinare le azioni sopra indicate, con la seguente composizione: Commissario Straordinario dell’ASSET, Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Presidente CONI Puglia, Presidente CIP Puglia; di autorizzare l’ASSET a costituire un Gruppo di lavoro che comprenda professionalità esperte nel settore della programmazione e gestione degli impianti sportivi, nell’organizzazione dell’attività e degli eventi sportivi, nella comunicazione sportiva, nell’elaborazione grafica ed informatizzata dei dati e della mappatura regionale di settore; di autorizzare l’ASSET ad attivare iniziative informative e partecipative per l’elaborazione del Piano nonché prevedere strumenti e mezzi per la comunicazione e la divulgazione dell’attività di pianificazione e programmazione finale; ASSET Puglia potrà utilizzare le risorse finanziarie per un importo pari ad € 224.330,00 per la realizzazione delle attività sopra descritte.

^^^^^^^^^^^^

Approvate le linee guida per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali, nell’ambito della legge regionale Norme di contrasto agli incendi boschivi.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sanità e servizi sociali:

GIOVANNI XXIII SOSTITUZIONE SUB COMMISSARIO PER LO SCORPORO

La Giunta regionale ha preso atto delle dimissioni (presentate l’8/6/2018) dal dott. Antonello Del Vecchio, in qualità di Sub-Commissario per le operazioni di scorporo del Plesso Pediatrico “Ospedale Giovanni XXIII” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari, conferitogli il 25 settembre 2107 con Delibera regionale n. 1455 e ha nominato, in sostituzione di Del Vecchio, la dott.ssa Manuela Baccarin, attualmente impegnata nella Croce Rossa Italiana.

RIORGANIZZAZIONE OSPEDALI GALATINA E COPERTINO

La Giunta ha approvato la riorganizzazione delle strutture ospedaliere di Galatina e Copertino, caratterizzando l’Ospedale di Galatina quale ospedale a prevalente vocazione materno – infantile e gestione delle cronicità e l’Ospedale di Copertino quale ospedale a prevalente vocazione chirurgica ed ortopedica, garantendo anche il percorso riabilitativo.

La Giunta ha quindi modificato la sola distribuzione dei posti letto dei due ospedali di Copertino e Galatina e ha stabilito che il Direttore della Asl di Lecce provveda alla disattivazione del Punto nascita di Copertino entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Per quanto riguarda invece il Punto Nascita di Galatina, la Giunta ha stabilito che vengano rispettate le procedure previste nell’ambito del Percorso nascita secondo il Protocollo operativo “Sistema di Trasporto Materno Assistito” (STAM) e del Sistema in Emergenza del Neonato (STEN)” (delibera Giunta regionale n. 1933/2016).

Infine per le Unità Operative/Servizi per i quali si renderanno necessari adeguamenti strutturali e tecnologici, la Asl di Lecce potrà utilizzare le risorse rivenienti dal finanziamento dell’Accordo di programma 2007 a valere sulle risorse ex art. 20 della Legge n. 67/88 – schede 26 e 28.

^^^^^^^^^^

COPERTURA FINANZIARIA ASSEGNI DI CURA

La Giunta regionale ha approvato oggi la delibera relativa a “L.R. n. 19 del 11/06/2018.Del. G.R. n. 211/2018. Indirizzi attuativi per la copertura finanziaria degli Assegni di cura e gli indirizzi attuativi per la conclusione dell’Annualità 2017-2018”.

Con l’approvazione dei criteri di riparto della dotazione finanziaria aggiuntiva di 20 milioni di euro (variazione di bilancio approvata il 22 maggio del 2018 dal Consiglio regionale) e la conseguente assegnazione delle somme tali da saturare il fabbisogno delle Asl di Bari (5.582.119 milioni), Brindisi (1.190.560), Lecce (5.018.560), Barletta-Andria-Trani (1.001.040), Foggia (4.031.800) e Taranto (3.175.920), si completa la prima annualità 2017/2018 per la copertura degli assegni di cura.

Circa altri nove milioni sono stati recuperati da residui degli anni precedenti.

La delibera ha anche approvato l’assegnazione aggiuntiva di un milione e mezzo di euro per dare copertura totale al fabbisogno stimato della provincia di Foggia.

Va sottolineato che comunque le Asl hanno già provveduto a liquidare tutti i beneficiari dell’assegno di cura.

Ricordiamo che complessivamente il numero degli ammessi all’assegno di cura in Puglia è di 5.145, con un fabbisogno totale che ammonta a 61 milioni e 740.000 mila euro.