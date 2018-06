La questione migranti: il nodo cruciale del Consiglio Europeo

Di:

Il 28 e 29 giugno sono riuniti a Bruxelles i presidenti di tutti gli Stati che fanno parte dell’ Ue. Sul tavolo delle trattative la questione migranti ha la sua priorità.

“Costituisce un appuntamento significativo per il futuro dell’Unione Europea”. Sono queste le parole che il Premier Giuseppe Conte ha riferito sia alla Camera che al Senato prima di volare a Bruxelles per rappresentare l’Italia al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno. In un quadro caotico, che vede l’Europa fortemente sollecitata dai continui flussi migratori – non ultimo il caso della nave Lifeline, l’Ong tedesca con a bordo 234 migranti salvati il 21 giugno vicino alle coste della Libia, attraccata nel porto di Malta ieri sera, dopo innumerevoli trattative ed un continuo braccio di ferro durato dieci giorni tra gli Stati europei -, si cercherà di confrontarsi su diversi temi.

In agenda non solo l’annosa questione dei migranti, ma come riferito dal premier italiano, sul tavolo delle trattative, verranno accesi i riflettori anche “sulla sicurezza e la difesa europea, l’innovazione digitale, il lavoro, la crescita e la competitività, l’unione bancaria e monetaria ed il quadro finanziario pluriennale e settennale dell’Unione”, senza tralasciare i capitoli Brexit e zona euro. Il primo vertice dell’Ue di questo governo si posiziona in un clima che vuole delle risposte reali, concrete ed imminenti, soprattutto per quello che riguarda la migrazione. Non a caso l’Italia è fortemente decisa a ribadire il concetto della ripartizione equa sui salvataggi in mare, così determinata, da bloccare le conclusioni del Consiglio europeo se non si dovesse arrivare ad un comune accordo. “Sulla migrazione sono in gioco i valori dell’Europa unita e l’Italia continuerà a fare la sua parte perché l’Europa sia all’altezza del suo compito” ha specificato Conte.

Un cambio di marcia anche sul testo del regolamento di Dublino III – entrato in vigore nel gennaio 2014, stabilisce, in base a specifici criteri, lo Stato che deve prendersi in carico la persona giunta su territorio europeo e la sua richiesta d’asilo – incapace, secondo il Governo italiano, di gestire al meglio la questione dei flussi migratori. Un esecutivo giallo-verde pronto a fare la sua parte se anche i 27 mostreranno solidarietà e visione univoca della situazione. Decise anche le dichiarazioni del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sottolineando che il Consiglio “vedrà un’Italia che sottoporrà agli altri le sue proposte, non a commentarle”. Un Paese coeso sugli obiettivi da raggiungere che di certo non ha paura di spiegare le sue posizioni. Ci si affida alla comunicazione di Giuseppe Conte, pacata, dai tratti gentili e volta alle trattative, come dimostra anche l’incontro in gran segreto, tenutosi lunedì a Casina Valadier con il presidente francese, Emanuelle Macron, che di fatto ha posto fine all’odissea della nave tedesca Lifeline, che cerca un dialogo con l’Unione europea, pur dichiarando apertamente che non ci sarà nessun passo indietro sui dieci punti in materia d’immigrazione stabiliti dal programma.

“L’Italia si presenta al vertice con la forza e la consapevolezza di un Governo che in Europa parla con una voce sola, ferma e risoluta”, ha tenuto a specificare il premier che continua, “l’Italia da anni salva l’onore dell’Europa nel Mediterraneo” sottolineando come “Gli obblighi di salvataggio non possono diventare un obbligo di processare le domande di asilo per conto di tutti”. Rafforzare le frontiere esterne per andare oltre il criterio del Paese di primo arrivo perché “chi sbarca in Italia, sbarca in Europa”. Oltre al nodo cruciale dell’immigrazione, l’Italia sarà decisa anche nell’affrontare i temi economici – importanti per il Belpaese visto che proprio negli ultimi giorni i dati Istat hanno confermato un aumento esponenziale della povertà – come l’equità fiscale. Un summit, quello di questi giorni, tra capi di Stato e di Governo che vede la partecipazione del nuovo esecutivo italiano deciso ad avere un’importante voce in capitolo.

