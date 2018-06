Manfredonia, aggredito per strada perché addetto stampa del Comune

Di:

”Il sindacato nazionale e regionale fanno appello a prefetto e questore perché «vengano adottati quanto prima gli opportuni provvedimenti a tutela del collega, augurandosi che frasi del tipo ‘ti verrò a trovare, tanto so dove stai, giornalista di merda’ non sfocino in qualcosa di più grave».

L’Associazione della Stampa di Puglia e la Federazione nazionale della Stampa italiana esprimono «sconcerto» per quanto accaduto al collega Matteo Fidanza, addetto stampa del Comune di Manfredonia, aggredito e minacciato per strada da un cittadino del comune foggiano per il solo fatto di svolgere il proprio lavoro giornalistico per conto del sindaco Riccardi.

«Le ripetute minacce verbali subite dal collega, ora sfociate in aggressione – commentano Fnsi e Assostampa – destano preoccupazione e dovrebbero indurre le forze dell’Ordine ad intervenire con immediatezza per tutelare l’incolumità dei giornalisti che hanno l’unica colpa di esercitare con professionalità e autonomia il proprio lavoro».

Il sindacato nazionale e regionale dei giornalisti, concludono, «si appellano al prefetto di Foggia, Mariani, e al questore Della Cioppa perché quanto prima vengano adottati gli opportuni provvedimenti a tutela del collega, augurandosi che frasi del tipo ‘ti verrò a trovare, tanto so dove stai, giornalista di merda’ non sfocino in qualcosa di più grave»”.

Fonte http://www.fnsi.it/manfredonia-aggredito-per-strada-perche-addetto-stampa-del-comune-fnsi-e-assostampa-al-fianco-di-matteo-fidanza