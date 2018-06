Manfredonia. C’è il Consiglio comunale (DIRETTA)

Di:

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/7YfLfEXdh7A” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

Manfredonia, 28 giugno 2018. ”IO non ne ho“. Così il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, in merito alle paventate dimissioni dell’assessore e vice sindaco comunale, Salvatore Zingariello, come preannunciato da giorni.

Nel pomeriggio la seduta di consiglio comunale, convocata in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, alle ore 18.00, e, ove ne ricorressero i presupposti di legge o di regolamento, in seduta di seconda convocazione per il giorno venerdì 29 giugno 2018, alle ore 18.00, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico.

Uno l’accapo posto all’Ordine del Giorno: “1. Esame e approvazione del rendiconto della gestione 2017 e dei documenti allegati“.

Per qualcuno le dimissioni dell’assessore Zingariello saranno formalizzate durante la seduta di Consiglio. “Non faccio il veggente. Provo tutti i giorni a fare il sindaco”, ha commentato con ironia il primo cittadino.

