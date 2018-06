Manfredonia, forte vento: cade impalcatura esterna al faro (FOTO)

Di:

Manfredonia, 27 giugno 2018. L’impalcatura esterna al faro di Manfredonia, sul Molo di Levante, è crollata in parte in serata a causa probabilmente del forte vento. Non risulterebbero feriti. Sul posto i sanitari del 118 e gli operatori della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia.

FOTOGALLERY GIUSEPPE MARASCO



FOTOGALLERY LIBERA MARIA CIOCIOLA