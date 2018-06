Manfredonia, Pierfrancesco Muriana nuovo dirigente del Commissariato

Di:

Manfredonia, 28 giugno 2018. Pierfrancesco Muriana indicato quale nuovo dirigente del Commissariato di P.S. di Manfredonia, dopo che il dottor Antonio D’Introno ha deciso di lasciare l’incarico per quello di Capo gabinetto della Questura foggiana. La notizia è stata confermata dall’interessato.

Come riporta “Il Centro”, “Muriana lascia Pescara dopo circa 13 anni e mezzo di servizio in via Pesaro, interrotti solo da una breve parentesi nelle Marche”. “Il poliziotto abruzzese è stato infatti promosso primo dirigente” e a maggio ha lasciato “la Questura pescarese, dove era arrivato nel 2001“.

“All’età di 47 anni, e una storia professionale ricca di riconoscimenti e indagini prestigiose, Muriana ai primi di maggio” è andato a Roma per seguire un corso di formazione di tre mesi al termine dei quali conoscerà la nuova destinazione professionale”. Nuova destinazione professionale che dovrebbe essere quella di Manfredonia.

Antonio D’Introno dal prossimo agosto sarà Capo di Gabinetto della Questura foggiana grazie anche all’attività svolta alla Digos e presso il Commissariato di P.S. di Manfredonia, per le varie vicende di Monte Sant’Angelo e Mattinata.