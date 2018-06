Manfredonia. Serie C: Alvisi torna in riva al Golfo

Di:

Manfredonia. La Angel Basket Manfredonia ha cominciato a programmare la stagione agonistica 2018/2019, ed è lieta di annunciare l’accordo con il giocatore Walter Alvisi, che tornerà a vestire la canotta bianco-azzurra della società che lo ha già visto protagonista per ben cinque stagioni. “Non è un segreto”, spiega il Team Manager Dario Salcuni, “che stiamo contattando giocatori che come prima caratteristica devono rispondere al 100% alle nostre necessità. Appena si è materializzata la possibilità di chiudere questo importante accordo con Alvisi, non ci abbiamo pensato troppo, in quanto Walter è un elemento di grande valore, che già in passato ha abbracciato il nostro progetto societario.

“La società”, conclude Salcuni “sta attraversando un momento di ricostruzione. Le fasi di trasformazione richiedono programmazione e pazienza, e ad oggi crediamo di aver inserito un mattone importante per questa nostra ricostruzione”.WALTER ALVISI classe ’91, è una guardia di 183 centimetri. Nella stagione 2011/2012 è approdato all’ Angel Manfredonia militante nel campionato di serie D.

Nella stagione 2013/2014 il salto nella serie C regionale, poi divenuta dopo 2 anni C Silver Puglia. Con la divisa bianco-azzurra ha disputato 120 gare mettendo a referto ben 1318 punti.

BENTORNATO WALLY !!!