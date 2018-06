Maria Grazia Buca aderisce al progetto di “Noi con L’Italia”

Di:

Roma. Il prossimo anno sono in programma le elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale a San Severo, e Noi con l’Italia prosegue nella sua politica di radicamento al territorio e di rafforzamento e selezione del proprio gruppo dirigente, per essere all’altezza della sfida e garantire risposte adeguate alle esigenze e alle continue emergenze che turbano la comunità cittadina, attraverso l’impegno e il coinvolgimento di profili uniti da comuni valori e da grande spessore, umano e professionale.

In quest’ottica, l’adesione al progetto di Noi con l’Italia di Maria Grazia Buca (che continuerà a rappresentare in consiglio comunale la lista civica La Svolta, rispettando il mandato e il patto di fiducia instaurato con gli elettori), rappresenta un ulteriore salto di qualità e un’opportunità di crescita e confronto all’interno e all’esterno del partito.

Parallelamente, grande attenzione viene posta alla stesura di un programma condiviso dall’area moderata e ispirata dalla dottrina sociale della Chiesa che si riconosce nel centrodestra. Il direttivo di Noi con l’Italia nominerà presto i componenti della commissione ad hoc, che arriverà alla stesura dei punti e degli impegni che dovranno far uscire San Severo dal pantano in cui è prigioniera, chiudendo la pagina di pessima politica offerta dall’amministrazione Miglio, e aprendosi alla rinascita e al riscatto.