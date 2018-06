Meteo Puglia, variabilità diurna con locali brevi piovaschi

Di:

Bari. Meteo Puglia: la circolazione instabile si allontana ulteriormente verso levante ma riesce ancora rinnovare generali condizioni di variabilità, specie diurna sul Sud-Est. Schiarite si alterneranno a nubi sparse, che riusciranno ancora a tratti a produrre locali piovaschi o brevi temporali. Temperature in rialzo ma con massime ancora gradevoli. Ventilazione tesa dai quadranti nord-occidentali con mare Adriatico molto mosso, mosso invece lo Ionio.

VENERDI’: si rinforza un campo anticiclonico sulle nostre regioni di Sud-Est che garantirà una fase all’insegna del tempo più stabile e soleggiato tra Puglia, Basilicata e Molise, salvo blandi annuvolamenti ad evoluzione diurna sulle aree interne appenniniche, ma senza conseguenze. Temperature in aumento nei valori massimi. Ventilazione inizialmente moderata dai quadranti nord-occidentali in attenuazione. Mosso il mare Adriatico tendente a poco mosso. Mar Ionio poco mosso fin dal mattino.

Sabato 30 Giugno

Prevalenza di bel tempo sul Sud-Est, salvo piovaschi sui rilievi

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale e litorale adriatico meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale ionico e Salento cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Temperature in generale aumento, con estremi di 21°C e punte di 33°C. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto da poco mosso a mosso.