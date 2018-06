Puglia, traffico rallentato sulla tangenziale di Bari

Di:

Bari, 28 giugno 2018. Traffico rallentato sulla Tangenziale di Bari (SS16), in direzione nord, tra gli svincoli di Carrassi e Santa Caterina – in corrispondenza del km 800,000 – a causa di un guasto meccanico all’impianto di produzione del conglomerato bituminoso (occorso in nottata) che ha reso necessario, questa mattina, il prosieguo delle lavorazioni di pavimentazione (eseguite esclusivamente durante orario notturno) ed il conseguente restringimento della carreggiata da tre a due corsie.

Tra il km 798,000 al km 811,350 della Tangenziale, infatti, come precedentemente comunicato da Anas, sono in corso i lavori di pavimentazione, calendarizzati nelle notti comprese tra lunedì e venerdì dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo, proprio al fine di agevolare la circolazione.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione del traffico; la conclusione dell’intervento è prevista entro le ore 11.00.

