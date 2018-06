Tasso “Espulsione dal M5S? Faro’ ricorso, mio sostegno a Governo non cambia”

Di:

Manfredonia, 28 giugno 2018. ”Sono molto dispiaciuto per una decisione che non condivido nei termini, nella forma e nei contenuti (a cui opporrò ricorso), ma della quale ne riconosco, ovviamente, la legittimità. Chi dalla nascita del Movimento ne ha condiviso i princìpi, la mia storia lo testimonia, non cambierà certo idea per un pronunciamento avverso. Il mio impegno collaborativo con tutti i sostenitori pentastellati (attivisti e portavoce) non muterà di intensità, anzi, sarò ancora più impegnato a dimostrare che sul mio conto qualcuno si è sbagliato”.

Lo dice a StatoQuotidiano il parlamentare Antonio Tasso, del gruppo Misto-Maie alla Camera, eletto – all’esito delle politiche del 4 marzo -, con il simbolo del Movimento 5 Stelle.. 2018. Nel collegio uninominale “Manfredonia – Cerignola”, Camera dei Deputati, per il candidato Antonio Tasso del Movimento 5 Stelle erano stati 50.491 i voti ottenuti, pari al 43,80% (MOVIMENTO 5 STELLE 48.693 43,74).

”Sono sempre a disposizione del territorio, nulla è cambiato da questo punto di vista. E neanche riguardo la mia attività parlamentare a sostegno del governo gialloverde di Conte. D’altronde tutte le mie azioni parlamentari – interventi in aula, votazioni e dichiarazioni – sono documentate e verificabili”.

Come ricordato, Antonio Tasso, eletto all’esito delle politiche del 4 marzo 2018, era stato “sospeso” dal M5S (come altri candidati per i quali erano emerse presunte incompatibilità, rispetto a quanto indicato nel codice etico del M5S,ndr) dal 15 marzo scorso, “a seguito dell’avvio di un procedimento disciplinare da parte del Collegio dei Probiviri, al fine di chiarire la mia posizione relativa alla vicenda sorta in campagna elettorale”, come aveva detto in una nota stampa.

”Fino a domenica 25 marzo – aveva detto – è stato possibile presentare o integrare la documentazione difensiva. Cosa che ho fatto con un’esaustiva “Memoria” – che è a disposizione del Collegio Giudicante dal 26 marzo – e documenti con i quali sono convinto di poter dimostrare la compatibilità della mia posizione con i regolamenti del Movimento”.

”Naturalmente, nel pieno rispetto delle regole, ho seguito le indicazioni che mi sono state comunicate e non ho dichiarato alcuna appartenenza”.

“Analizzata la situazione e valutate le circostanze con i miei legali, ritengo che la mia posizione non sia incompatibile con le regole del Movimento 5 Stelle. Questo perché un reato estinto dieci anni fa per prescrizione in fase di appello non può ritenersi equivalente ad una sentenza di condanna. Tale sarebbe solo una sentenza passata in giudicato. Ne è riprova il fatto che non è stato mai iscritto nulla nel Casellario Giudiziale. Ugualmente pulito è il Certificato dei carichi pendenti, il che significa che non vi sono procedimenti ancora in corso a mio carico, nétantomeno denunce o querele di nessun tipo (vedasi certificato ex art. 335 depositato). Pertanto, non mi si può assolutamente definire “condannato” ed incompatibile con la candidatura. Né mi si può accusare di aver mentito o omesso notizie relativa ad una situazione processuale, ripeto, ESTINTA, quindi inesistente. Non ritengo, pertanto, che una questione penale, risalente a 18 anni fa e definita da 10 anni senza conseguenze a mio carico, possa ledere l’immagine mia e del Movimento. In buona fede, non ho segnalato la cosa al momento della candidatura perchè la ritenevo così lontana nel tempo, e priva di conseguenze, da essere irrilevante. Mi auguro che il collegio dei probiviri organo di garanzia del Movimento , con oggettività ed autonomia, valuti serenamente il mio caso senza cedere alla pressione mediatica dei nostri avversari”. Così il parlamentare Antonio Tasso in merito ai fatti, in una passata nota.