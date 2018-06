Tasso “Immigrazione, a sostegno di accordi di partenariato tra tutti i Paesi del Mediterraneo e dell’Africa”

Di:

Roma. ”Al prossimo Consiglio Europeo all’ordine del giorno vi saranno molti argomenti cruciali, anche se nella discussione abbiamo riscontrato molta più attenzione per il fenomeno migratorio. Eppure dal “Quadro Finanziario Pluriennale” allo stato dei negoziati sulla BREXIT l’elenco è corposo.

In particolare, queste due questioni sono collegate, poichè l’inevitabile ammanco di alcuni miliardi di euro nelle casse del bilancio, si stimano 10 o 12 miliardi, dovuto all’uscita del Regno Unito, ha generato la proposta di compensazione avanzata dalla Commissione Europea, che prevede una riduzione del 5% al finanziamento della Politica Agricola Comune e del 7% al Fondo delle Politiche di Coesione.

Tagli che, secondo il Parlamento Europeo, sarebbero sottostimati e ammonterebbero nel complesso al 15% e 10%.

Nello specifico per l’Italia si può ipotizzare un taglio alla spesa per la politica agricola di circa 3 miliardi.

Una cifra non da poco, in un contesto difficile come quello attuale: concorrenza sleale per le diverse fiscalità dei paesi dell’Unione Europea, volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli, danni per il cambiamento climatico.

VIDEO



E’ vero che la politica agricola comune ha dimostrato di avere dei limiti; possiamo pensare alle misure per il greening, che non hanno dato il risultato sperato, oppure al fatto che attualmente i pagamenti diretti vadano anche ad aziende che non ne hanno necessità. Per risolvere queste criticità ha più senso rivedere la PAC e i suoi parametri, piuttosto che rivedere il budget che vi è destinato.

Francia, Spagna, Irlanda, Portogallo e Grecia si sono già espresse in favore del mantenimento dell’attuale budget per l’agricoltura anche per il periodo 2021-2027 e auspichiamo che l’Italia faccia lo stesso, in sede del Consiglio.

Comunque, un passaggio sul pressante fenomento dell’immigrazione vogliamo farlo anche noi, incoraggiando la proposizione di accordi di partenariato tra tutti i Paesi del Mediterraneo e dell’Africa, tendenti alla creazione di infrastrutture, connettività e sviluppo tecnologico che, rimuovendo le iniquità neocoloniali, contribuisca a scoraggiare i flussi migratori. Accordi coraggiosi che la componente MAIE del gruppo misto intende sostenere con voto favorevole, anche se tra il dire “assumere iniziative volte a…” e il realizzarle c’è una differenza non da poco. Buon lavoro”.

(Nota dell’onorevole Antonio Tasso, del gruppo Misto-Maie alla Camera)