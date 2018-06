Trofeo Optimist: un momento di sviluppo economico e turismo per Manfredonia

Di:

Manfredonia, 28 giugno 2018. Si terrà a Manfredonia dal 6 all’8 luglio la IV° tappa del Trofeo Optimist Kinder+ Sport Coppa AICO: la competizione che vedrà sfidarsi 400 giovani atleti avrà luogo presso il porto turistico Marina del Gargano e vedrà come partner principali lo sponsor nazionale Kinder, Confindustria, il Comune di Manfredonia e l’Agenzia del Turismo.

L’Optimist è il modello di monoscafo usato, da 65 anni, dai giovani atleti che per la prima volta si avvicinando al mondo della vela: in questa tappa saranno presenti anche l’attuale campionessa del mondo (originaria di Monte Sant’Angelo) e il campione che detiene l’attuale titolo europeo. Anche i porti di Bari e Brindisi erano in lista per questa IV° tappa ma, alla fine, l’AICO ha scelto il porto di Manfredonia.

Presentati questa mattina, durante la conferenza stampa tenutasi presso il Chiostro del Comune, gli obiettivi e i pronostici per questa grande regata: “Questa competizione è la nostra opportunità per dimostrare a chi verrà dal Nord che anche noi del Meridione siamo capaci di organizzare questi eventi” afferma Luciano Buono del Circolo Velico Garganico, colonna portante nell’organizzazione della gara insieme a Gino Trivello dello Yachting Club “faremo del nostro meglio per presentare una città accogliente, la vera porta del Gargano”.

Intervenuto anche il vicedirettore di Marina del Gargano, Andrea Zullo: “Abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa: è un segnale importante per le nuove generazioni, che sono educate al rispetto verso l’avversario ma anche verso il mare. Inoltre è un’importante occasione di business: con i 400 partecipanti alla regata, le loro famiglie e gli appassionati, si contano già più di 1200 presenze per le tre giornate. Un momento di crescita per il turismo, le strutture alberghiere sono già tutte piene. L’indotto economico sarà importante.”

Presente anche l’Assessore Zammarano, la quale dichiara di essere “orgogliosa di questa iniziativa importante per lo sviluppo economico e per tutta la gente che accorrerà”, e l’amministratore unico dell’Agenzia del Turismo Saverio Mazzone: “Un trofeo di questa portata nazionale a Manfredonia assume un valore importante: questo paese è nato con il mare, eppure a un certo punto della sua storia se n’è dimenticato. Oggi, con l’operazione Marina del Gargano e eventi come questo, stiamo recuperando quel rapporto speciale con mare. Si è recuperata una fetta importante della città e altro ancora deve farsi. Questo trofeo è importante per i valori che trasmette ai ragazzi, ben venga che ci siano giovani velisti che seguono questi valori e magari trovino anche il tempo di visitare la città.”

La competizione avrà inizio venerdì 6 luglio, con l’accoglienza dei ragazzi presso la Fontana Piscitelli.

A cura di Carmen Palma,

Manfredonia, 28 giugno 2018