“Una verità inconfessabile?”

Di:

Manfredonia, 28 giugno 2018. ”Oggi sappiamo molto, ma non ancora tutto, su quanto avvenuto quella notte del 27 giugno 1980. Il DC9 dell’Itavia è stato “abbattuto all’interno di un episodio di guerra aerea”, questa la sentenza ordinanza del giudice Rosario Priore. Dell’incidente aereo di Ustica, l’unica cosa certa è che sono morte 81 persone, cioè tutti i passeggeri e i quattro membri dell’equipaggio.

L’appuntamento con la morte è fissato alle 20.59, circa tredici minuti prima dell’atterraggio, e non lascia scampo a nessuno. Passeggeri e equipaggio, affrontando quel volo da inconsapevoli vittime della Ragion di Stato, non sapevano di certo che non sarebbero mai atterrati e che, trentotto anni dopo, la loro fine sarebbe stata ancora un mistero.

Riportare in vita chi è stato sacrificato è impossibile e trovare risposte giuste, a domande ormai vecchie, è il solo modo per provare a restituire un briciolo di dignità alla memoria di chi non c’è più, anche se la speranza che qualcuno scopra la verità è flebile quanto la luce di una di quelle ottantuno lampadine che illuminano le lamiere contorte del DC9 ricostruito nel Museo per la Memoria di Ustica”.

Lo scrive su facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.