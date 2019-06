Adoc Foggia, al via i saldi ma occhio alle fregature!

In caso di truffe, per orientamento e azioni di rivalsa, ci si può rivolgere a: Adoc Foggia (via Fiume 38), dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

“Alla vigilia dei saldi è bene che tutti i consumatori siano consapevoli dei rischi che possono correre e che sappiano orientarsi tra le tante offerte”. Così Adoc Foggia, spiega il criterio con il quale ha elaborato un vademecum per i consumatori.

“Fare un giro nei negozi e individuare i prodotti di interesse qualche giorno prima dell’inizio dei saldi. Diffidare di quegli esercizi commerciali che avevano gli scaffali vuoti fino a qualche giorno prima o che espongono sconti superiori al 50%. Conservate sempre lo scontrino per eventuali cambi”, spiega ADOC Foggia.

In caso di truffe, per orientamento e azioni di rivalsa, ci si può rivolgere a: Adoc Foggia (via Fiume 38), dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Al via i saldi, Adoc Foggia mette in allerta gli acquirenti: ecco dieci consigli da seguire

Le date di inizio dei saldi estivi variano da regione a regione. In Puglia cominceranno il 6 luglio e dureranno fino al 15 settembre.

Approfittare dei saldi significa acquistare prodotti di qualità a prezzi scontati che possono variare dal 5% al 70% del costo iniziale. Come sempre, il consiglio è quello di stare bene attenti per evitare fregature.

L’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori ha stilato un decalogo al fine di effettuare un acquisto consapevole dei prodotti a prezzo scontato: