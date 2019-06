Battiti Live: incontro di benvenuto al Comune di Vieste

Di:

Vieste. Domani, sabato 29 giugno, alle ore 18.30, nella Sala Consiliare del Comune di Vieste, si terrà un incontro di benvenuto alla vigilia della prima tappa del Battiti Live 2019, alla presenza dell’assessore al Bilancio e Sport della Regione Puglia Raffaele Piemontese, del Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, dell’Assessore al Turismo Rossella Falcone, del Presidente di Radionorba Marco Montrone e dei conduttori dello show, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

N.B.: nell’occasione del meeting saranno consegnati i pass di accesso al backstage a chi ne ha fatto richiesta. Le richieste, lo ricordiamo, vanno indirizzate alla mail antonio.procacci@norba.it entro e non oltre le ore 20 del venerdì antecedente la tappa.

Radionorba, la radio del sud è la prima radio areale al Sud ed anche la prima Superstation in Italia. Nel 2018 ha toccato quota 815mila ascoltatori nel giorno medio e con Radionorba Music ha sfiorato il milione, confermandosi leader assoluta in home area con una crescita del 18% dell’indagine annuale TER 2018 rispetto alla precedente indagine Radiomonitor, un risultato che le ha permesso di superare anche alcuni network nel ranking nazionale. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania, parte di Lazio e Calabria. L’emittente, oltre alla sede principale di Conversano, ha sedi in tutti i capoluoghi di provincia pugliesi e a Roma, vari studi di registrazione, 2 studi di diretta, 1 truck di 18 metri con studio radiofonico e cabina di regia insonorizzata all’interno, 1 regia mobile satellitare, 5 mila chilometri di ponti radio e 74 frequenze

Radionorba Tv anche per il 2018 si conferma la prima Tv musicale in Puglia, Molise e Basilicata, e conquista il quarto posto nel ranking nazionale.

Il canale è visibile in digitale terrestre nelle regioni raggiunte dal segnale FM di Radionorba (Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio) e in tutta Italia in chiaro al canale 730 della piattaforma Sky, oltre che in streaming sul sito di Radionorba e su iPhone, iPad ed apparati con sistema operativo Android. In Puglia e Basilicata è ricevibile al canale 19 del digitale terrestre e in Campania al canale 180 del digitale terrestre.

Per qualsiasi informazione sulle modalità di sintonizzazione del canale è possibile visitare il sito www.radionorba.it.

Contatti stampa

Antonio Procacci

Radionorba

Conversano, 28 Giugno 2019