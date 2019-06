Carmina Burana incanta l’aula magna Valeria Spada

Di:

Foggia. Lo scorso 27 giugno nella suggestiva aula magna Valeria Spada dell’Università degli studi di Foggia, dipartimento di Economia, è andata in scena uno dei capolavori assoluti musicali del ‘900 Carmina Burana di Carl Orff, in forma di concerto promosso dal Coro Dauno Umberto Giordano in collaborazione con Conservatorio Nicola Sala di Benevento ed il patrocinio dell’università degli studi di Foggia. In scena l’orchestra di fiati e percussioni del conservatorio di Benevento – circa 30 elementi – e l’unione di ben quattro formazioni corali: il coro dauno di voci bianche Umberto Giordano, il coro giovanile, il coro polifonico e parte del coro di Benevento – oltre 80 coristi – sotto l’attenta ed esperta guida di Luciano Fiore e Adriana Accardo. Oltre ai tre solisti: il soprano Frida Cuccurullo, il tenore – o meglio controtenore – fiorentino Alessio Barni ed il baritono Fabrizio Crisci.

Circa 120 maestranze a lavoro per il capolavoro di Orff. Carmina Burana è una cantata scenica, ovviamente eseguita a Foggia in forma di concerto, in un atto strutturato in un prologo, cinque parti e un finale che è la ripresa del prologo il celeberrimo “marziale: O Fortuna imperatrix mundi. Ciò che contraddistingue tale capolavoro è la lingua utilizzata per il libretto: una miscellanea tra latino classico, latino medievale, provenzale, alto tedesco antico e medio tedesco antico, ciò mette in risalto, anche, l’originalità della composizione basata su tonalità maggiori di felicità, gioia, goliardia, controtempi, sincopi, voci che si intersecano in un’unica grande voce, dissonanze, ritmi “ballabili”, il tutto magistralmente espresso dall’esecuzione del 27 scorso. Ottima l’esecuzione del mastodontico coro, rasentante la perfezione la performance dell’orchestra, elemento portante dell’intera cantata, direzione attenta di Luciano Fiore, buona l’esecuzione dei tre solisti in particolar modo del soprano Cuccurullo, dotata di voce piena, di agilità, coloratura perfettamente aplomb al ruolo. Grande risposta da parte del pubblico in virtù degli scroscianti applausi e dell’insistente richiesta di bis, accontentano con O Fortuna.

A cura di Alessio Walter De Palma