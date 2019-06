Ex tecnico di Juve e Roma Delneri a Manfredonia “Quanto è bella la vostra città”

Di:

Manfredonia, 28 giugno 2019. In visita in questi giorni a Manfredonia l’ex tecnico di Juve, Chievo, Porto e Roma Gigi Delneri.

Il mister friuliano (Luigi Delneri, è nato ad Aquileia il 23 agosto 1950) ha presenziato lo scorso giovedì 27 giugno nella Sala Conferenze dell’Hotel Pizzomunno a Vieste, per “La notte delle stelle rossonere”, raduno degli ex calciatori del Foggia degli anni ’70; in seguito la visita nella città sipontina.

Per Delneri un giro per le vie di Manfredonia, passando per il lungomare, mangiando dell’ottimo pesce presso il Ristorante “Il porto”, della famiglia Cirillo, e una sosta pomeridiana al Bar Buccino della famiglia Tomaiuolo, in Via Tribuna, per sorseggiare bibite e caffè.

Relativamente al suo profilo, ottima la carriera da calciatore per Delneri, ancora migliore quella da tecnico, visto che è stato l’artefice del “miracolo Chievo” (fonte https://www.calciomercato.com/news/che-fine-ha-fatto-delneri-dal-miracolo-chievo-al-disastro-porto–79822)



Tra le squadre allenate: nei dilettanti con la Pro Gorizia, poi il Teramo in Serie C2, la conquista del campionato di C2 con il Ravenna e la Nocerina; il miracolo Ternana: Delneri conduce gli umbri in Serie B, con due promozioni di fila e l’imbattibilità di 39 partite a cavallo dei campionati di Serie C2 1996-1997 e Serie C1 1997-1998, prima di vincere anche i playoff di C1 e trasferirsi all‘Empoli, in Serie A.

Nel 2000 la favola Chievo: ottiene subito la promozione in Serie A, la prima nella storia per i veneti, e nella stagione d’esordio in massima categoria fa dei gialloblù la squadra-rivelazione del campionato: capolista nel girone d’andata e quinto posto e qualificazione alla Coppa Uefa a fine campionato.

In seguito: i portoghesi del Porto, la Roma, dove però non riesce a imporre il proprio gioco; il Palermo; l’Atalanta; la Samp, la Juventuse le esperienze poco fortunate al Genoa, nel Verona e all’Udinese.

Redazione StatoQuotidiano.it