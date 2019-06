Federica Angeli “Contro la mafia si può vincere”

Di:

Foggia, 28 giugno 2019. Contro la mafia si può vincere. Anche quando tutto sembra difficile. Anche quando per farlo si rischia di mettere a dura prova la propria vita, le persone più care e più vicine. E credendo nella giustizia e nella legalità.

È il messaggio centrale emerso nel corso della presentazione del libro “A mano disarmata”. Libro nel quale l’autrice, Federica Angeli, racconta, in toni seri e con parentesi leggere e distensive, la sua esperienza di giornalista del quotidiano Repubblica che, a causa di una sua inchiesta con cui ricostruisce i fili e i collegamenti della mafia ad Ostia, si vede indirizzare minacce da parte dei clan mafiosi su cui lei concentrava la sua attenzione.

La presentazione del libro ha avuto luogo presso il cortile di Palazzo Dogana, giovedì 27 giugno. A introdurre l’autrice, il procuratore della Repubblica, Ludovico Vaccaro. A conversare con Federica Angeli, Alessandra Benvenuto dell’associazione culturale “I fiori blu”, Associazione nata a gennaio 2019, e Costanzo Cea, ex magistrato.

Presente anche l’Associazione Buon Samaritano, nella persona di Pippo Cavaliere, presidente della stessa da 23 anni a tutela delle persone vittime di usura.

Il territorio della provincia di Foggia oggi presenta una situazione difficile rispetto al problema della mafia, “marchiato come sede della quarta mafia” come evidenzia Cavaliere. Tale problema, forse sottovalutato per molto tempo, ha portato la cosiddetta quarta mafia ad estendersi. Esperienze come quella della giornalista Angeli vogliono giungere dunque come a rappresentare un esempio di tenacia e resistenza.

“Donna straordinariamente normale dai comportamenti che dovrebbero essere normali per tutti”, come ha sottolineato Ludovico Vaccaro, Federica Angeli si è posta nei confronti delle minacce ricevute per aver disvelato i congegni mafiosi di Ostia come persona che ha molto chiari i valori che vuole affermare ed il mondo che vuole trasmettere ai suoi figli. Vive ad Ostia e si imbatte in un giro di mafiosi all’apparenza costituitio da persone come tante, funzionari, dipendenti.

Ne parla con i suoi colleghi giornalisti. Questi non le danno da subito credito. Federica va avanti nella sua indagine giornalistica, anche quando diventa vittima in prima persona delle intimidazioni provenienti dagli ambienti mafiosi su cui lei indaga. E decide di denunciare.

“Questa scelta la fa nella assoluta normalità. Questo è la straordinarietà. Al mio arrivo in questo territorio” dice Vaccaro “ho percepito all’inizio assuefazione, oggi le cose sono cambiate”.

Il 23 maggio 2013, Federica entra in campo dopo aver ricostruito il suo teorema giornalistico e tutti i collegamenti.

“Sapevo che in questa inchiesta avrei avuto più di un nemico da affrontare”.

Armando Spada, proprietario del lido di Ostia, le dice “Contro di noi tanto non vinci”. E così comincia un’escalation di minacce. “Io stavo in silenzio, avevo paura, stavo toccando con mano l’arroganza della mafia” racconta la Angeli “Decido però di andare a denunciarlo per le minacce di morte che coinvolgevano i miei tre figli”.

Federica insegna ai suoi figli ad avere mille paure ma non paura della mafia. “E per me già questa è una vittoria”.

Interessi della mafia garganica su siti turistici come Manfredonia. Anche di questo si parla nel corso della serata. Forte risuona quindi il richiamo “Se saremo tanti a denunciare e a testimoniare, saremo più forti”.

Daniela Iannuzzi