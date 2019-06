Meteo Gargano. Soleggiato e caldo ovunque, salvo isolati temporali

Di:

VENERDI’: l’anticiclone si rafforza ulteriormente sulle regioni meridionali garantendo così condizioni di tempo stabile e soleggiato su quasi tutti i settori. Nel pomeriggio infatti si osserverà un temporaneo aumento della nuvolosità con isolati temporali sull’Appennino Lucano. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Adriatico e Canale d’Otranto sino a mossi. Temperature in ulteriore rialzo con punte tra est Basilicata e Tavoliere oltre i 35°C.

ANTICICLONE AD OLTRANZA, CALDO IN AUMENTO; CALO TERMICO INVECE NEL WEEKEND: ultima settimana di questo Giugno 2019 caratterizzata dal deciso rinforzo di un promontorio anticiclonico subtropicale di matrice africana sul Mediterraneo centro-occidentale e l’Italia. Un’intensa ondata di calore – destinata ad assumere connotati di assoluta eccezionalità – investirà Sardegna, Nord Italia, Spagna, arcipelago delle Baleari, Francia e Germania, apportando temperature fino ai 37-40°C. Poste sul bordo orientale dell’anticiclone, le regioni meridionali italiane beneficeranno invece di una fase perlopiù stabile ma termicamente lontana da ogni eccesso; la marginale influenza di una goccia fredda in isolamento sui Balcani, inoltre, favorirà lo sviluppo di locali addensamenti nuvolosi a ridosso della dorsale appenninica, ivi con possibilità di qualche acquazzone o isolato temporale pomeridiano sull’entroterra lucano.

Temperature in aumento: venerdì massime fino ai 33-36°C in pianura, nell’intorno dei 27-30°C lungo i tratti costieri mitigati dalle brezze, ma in un contesto generalmente afoso. Aria più fresca in arrivo nel weekend.

FONTE 3bmeteo.com