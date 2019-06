La solidarietà di De Leonardis a Giovanni Santacroce

Di:

Nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“La lunga catena di attentati e intimidazioni subite da un imprenditore stimato e lungimirante come Giovanni Santacroce, cui rinnovo tutta la mia ammirazione e solidarietà, è l’ennesima spia di una battaglia, quella per la legalità e contro la criminalità nella provincia di Foggia, ben lontana dall’essere vinta. E che non si affronta certo con annunci e promesse, ma con risposte all’altezza, concrete ed efficaci, il pieno sostegno alle forze dell’ordine e agli inquirenti che non può prescindere da un’adeguata dotazione di personale e mezzi, risorse umane e materiali. Il comparto cerealicolo, di cui la holding di Santacroce rappresenta un’eccellenza riconosciuta in Europa e nel mondo, e che costituisce il volano dell’intera economia regionale, non può in alcun modo essere condizionato da malavitosi che non si preoccupano certo della difficile congiuntura e della concorrenza cui gli imprenditori sono costretti a confrontarsi quotidianamente. E non può permettersi né disimpegni con conseguenze catastrofiche, né azioni sconsiderate che producono l’inevitabile effetto di stroncare sul nascere qualunque volontà di investire dalle nostre parti.

Per questo, l’Emergenza criminalità in Puglia e in provincia di Foggia deve diventare la priorità per le istituzioni di ogni ordine e grado, che devono far sentire – insieme alla comunità tutta- forte e chiara la loro presenza accanto a imprenditori coraggiosi e sovraesposti. Il tempo degli annunci da campagna elettorale permanente è scaduto da un pezzo: servono interventi concreti, risposte vere e immediate”.