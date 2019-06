Manfredonia. Il Cosap grimaldello dei misteri amministrativi

CHE FOSSE una ingiustizia economica e sociale, un abuso ingiustificabile, ci si era resi conto sin da quando la ormai agonizzante amministrazione Riccardi (cadrà qualche settimana dopo) decise di aumentare, insieme a tanti altri servizi, il canone Cosap, vale a dire la tariffa sulla occupazione di strade e aree pubbliche. L’intento rivelatosi illusorio, era quello di sostenere il Piano di riequilibrio finanziario col quale riteneva di poter evitare quel dissesto finanziario del comune che ora invece appare maledettamente molto più probabile.

A FARE chiarezza e giustizia sulla spropositata triplicazione del Cosap, è stata ancora una volta una sentenza della magistratura, nella fattispecie quella contabile del Tar di Bari che ha accolto e quindi annullato il ricorso avverso all’aumento esageratamente fuori norma, presentato dal presidente di Confcommercio di Foggia Damiano Gelsomino “a tutela – spiegò – degli interessi legittimi dei commercianti di Manfredonia sui quali quel balzello è piombato come un macigno”.

IL DELIBERATO del Tar analizza puntualmente e lucidamente il provvedimento Riccardi evidenziandone “incompetenza, violazioni della normativa e del regolamento Cosap comunale, arbitrio amministrativo, omissione delle motivazioni, travisamento dei fatti, irragionevolezza, disparità di trattamento” e così via dicendo. Una requisitoria rigorosa, inoppugnabile che svela alcuni dei tanti misteri amministrativi del passato governo.

“CI SIAMO mossi nel solco del diritto e della giustizia> ha commentato il presidente Gelsomino che ci ha creduto fino in fondo sostenuto dallo studio degli avvocati Follieri. “Il Tar – esulta – ci ha dato ampiamente e fondatamente ragione. Una assurdità politica e tecnica l’iniziativa dell’amministrazione Riccardi, oltre che incosciente, adottata a tutto danno di una categoria trasversale nel contesto economico, che cerca di dare un contributo a sostegno di una economia cittadina sempre più in affanno, e a tutto vantaggio di sé stesso nella vana speranza di mantenersi a galla con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale sempre più in bilico precario”.

QUESTA sentenza del Tar va infatti oltre il già importante risultato di ristabilire la giusta misura del Cosap, per allungare ombre sinistre su tanti altri provvedimenti adottati con analoghi criteri (potrebbero essere contestati?) e dunque mettere in seria discussione la validità di quel Piano di rientro sul quale sono già piovuti sui commissari al comune, numerose richieste dai Ministeri di riferimento, di chiarimento su diverse poste contenute nel Piano redatto da Riccardi che a questo punto rivela ampiamente quanto già ripetutamente affermato in consiglio comunale dalle opposizioni, essere cioè fittizio e non veritiero della effettiva debitoria del comune e dunque non valido per scongiurare il dissesto ma che anzi lo favorirebbe.

INTANTO, si fa notare, vengono meno nei conti del Piano, i 600mila euro del mancato aumento Cosap. Ma quanti sono o potrebbero essere le somme da dover sottrarre al Piano come presentato dall’ex sindaco Riccardi? “Il TAR ha certificato l’abuso di potere dell’ex capo di Palazzo San Domenico” interviene l’ex consigliere comunale indipendente Angelo Salvemini. “Quali altri grattacapi ci saranno per il commissario Piscitelli alle prese con la stesura del bilancio comunale?” incalza riproponendo al commissario Piscitelli l’esposto presentato il 12 novembre 2017 alla Procura ordinaria e al prefetto di Foggia, col quale chiedeva chiarimenti sui famigerati residui attivi per 17milioni e 700mila euro rimasti misteriosamente campati in aria.

MA è solo uno dei tanti misteri sui quali fare luce.

Michele Apollonio