Monte Sant’Angelo. FI “Il Pd non vuole opposizione”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, On. Mauro D’Attis, del vice commissario, il sen Dario Damiani, del consigliere regionale Giandiego Gatta, e del coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro.

“Querelati e citati per danni per aver fatto una denuncia politica! Quello che sta accadendo a Monte Sant’Angelo è di inaudita gravità e rappresenta l’apice di un comportamento arrogante del centrosinistra che vorrebbe silenziare ogni voce critica e mettere all’angolo cittadini che svolgono il preziosissimo ruolo d’opposizione: esprimiamo tutta la nostra solidarietà agli amici del circolo locale di Forza Italia che lavorano con passione e serietà per la buona Politica, pur non ricoprendo incarichi istituzionali e di governo. Nella loro generosa attività di controllo dell’amministrazione comunale, nell’ambito di un confronto che è il fondamento della democrazia, hanno intercettato una nomina dal sapore presumibilmente clientelare da parte del sindaco. E l’hanno denunciato a mezzo stampa.

Una circostanza che avviene sempre a tutti i livelli istituzionali e politici e mai è accaduto, ad onor del vero, che gli interessati si spingessero a tanto (e senza che ci siano nemmeno gli estremi legali per farlo). Se a qualcuno da’ fastidio il controllo e il ruolo dell’opposizione, ci dispiace deluderlo: gli uomini e le donne di Forza Italia svolgeranno sempre questo importante compito a tutela della trasparenza e nell’interesse esclusivo della comunità”.