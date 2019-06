Nikos Charalampis firma per l’Angel Manfredonia

Di:

Manfredonia, 28 giugno 2019. L’ultimo scorcio di giugno ‘regala’ un forte giocatore greco al team sipontino che, tassello dopo tassello, sta costruendo meticolosamente il suo roster in vista dell’impegnativa C Gold della prossima stagione. Ala grande, 203 cm di altezza per 100 Kg di peso, Nikos Charalampis è da più parti descritto come un giocatore dotato di buone percentuali di tiro e altrettanto elevate capacità difensive, condite da doti atletiche di livello. È alla sua prima esperienza in Italia, dopo aver giocato nell’AR Aris Thivas in prestito proveniente dalla A.O. Kolossos Rodou, la squadra della sua città di origine, Rodi, militante nella massima serie greca, nella quale in precedenza ha giocato per ben tre anni.

“Non vedo l’ora di iniziare, sono felice per questa nuova esperienza” ha dichiarato a caldo l’atleta Charalampis. “È il tassello che mancava al nostro roster– commenta Dario Salcuni, Team Manager della Giuseppe Angel Manfredonia – richiesto da Coach De Florio che voleva un giocatore che avesse le due dimensioni e che quindi potesse giocare indifferentemente sia faccia che spalle a canestro”.Un buon biglietto da visita, quindi, accompagna l’arrivo in Italia, a Manfredonia dell’atleta greco al quale la società sipontina formula un caloroso benvenuto.