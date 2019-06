Orta Nova, incendio di sterpaglie nel campo: morto un 75enne

Di:

Foggia, 28 giugno 2019. Tragedia nei campi, ad Orta Nova, dove un agricoltore di 75 anni, Alberto Lattarulo, è morto in seguito alle conseguenze di un incendio di sterpaglie divampato ai margini di un fondo agricolo all’estrema periferia ortese, nei pressi della stazione ferroviaria cittadina. Tra le prime ipotesi al vaglio degli investigatori, l’uomo potrebbe aver cercato di spegnere il rogo divampato nel fondo di sua proprietà, in località ‘Barone’, prima di cadere al suolo, tra le fiamme, a causa di un malore o per uno svenimento provocato dall’inalazione dei fumi.

Fonte: Foggia Today