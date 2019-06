“Ospedale Manfredonia, la città si mobilita”

Di:

Manfredonia, 28 giugno 2019. La Città si mobilità: il momento delle parole è finito. Ora si devono impegnare i cittadini a tutela della loro salute L’appello di mons. Franco Moscone, arcivescovo della diocesi Manfredonia- Vieste – S. Giovanni Rotondo in difesa del P.O. S. Camillo de Lellis di Manfredonia, ha scosso le nostre coscienze ed indicato la strada della coerenza all’etica professionale a tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo.

Unanime, spontanea ed entusiastica è stata la partecipazione dei circa trenta medici che hanno preso parte al 1° incontro degli operatori della sanità manfredoniana, la quale ha manifestato l’intenzione di non delegare ad altri, compiti e competenze proprie della loro funzione, ma, anzi, di chiedere conto, a chi ha esercitato questa delega, le ragioni della condizione di precarietà e declassamento della sanità a Manfredonia.

Molteplici le argomentazioni e le soluzioni poste all’attenzione dell’assemblea.

Sono stati individuati i seguenti temi che saranno oggetto di approfondimento e valutazione, e definite le fasi operative: 1. Costituire un comitato cittadino per gestire le attività di verifica, di promozione e di attuazione delle proposte condivise 2. Costituire un gruppo di lavoro con avvocati ed esperti della materia per una valutazione complessiva della normativa e delle sue possibili ricadute sulla funzionalità del P.O. S. Camillo e sul territorio. 3. Costituire un gruppo di lavoro per realizzare un progetto per l’ospedale al fine di qualificarlo e renderlo più efficiente L’assemblea degli operatori della sanità manfredoniana si è aggiornata a mercoledì prossimo 3 luglio h 20,00 sempre nella stessa sede, via cala del fico n1, c/o Studio Medico Associato “G. Moscati”.

I delegati “Protempore”:

Dott. Renato Sammarco

Dott. Gaetano Granatiero