Piero Pelù si sposa, la promessa a Foggia

Piero Pelù si sposa. La futura moglie è Gianna Fratta.

Il leader dei Litfiba convolerà presto a nozze con la direttrice d’orchestra foggiana. La promessa di matrimonio, ieri, giovedì 27 giugno, in Comune a Foggia, e poi le nozze da celebrare in Toscana, nella città di Firenze.

I due hanno promesso ufficialmente di voler raggiungere l’altare e di volersi amare per tutta la vita. Le pubblicazioni sull’albo pretorio del Comune di Foggia sono già realtà nell’atto numero 55 del 27 giugno 2019. La coppia pronuncerà il fatidico “sì” dopo anni di fidanzamento, due musicisti – seppur in ambiti diversi – sotto lo stesso tetto per un futuro da vivere insieme.

fonte https://www.optimagazine.com/2019/06/28/piero-pelu-si-sposa-la-promessa-a-foggia-e-il-matrimonio-con-gianna-fratta-a-firenze/1506875?fbclid=IwAR1yB2y4lr5ll0S57bkDq9GOLDV5jmh6aWNqmrEiijHtf5gBQHnUnVLEqPc