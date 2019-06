Scuola. Quasi 800 prof. torneranno in Puglia per la prossima campanella

Di:

Sono 5.585 i docenti del­la Puglia che hanno avuto esi­to positivo alla loro richiesta di mobilità in vista del nuovo anno scolastico, il 2019/2020. Di questi, 4.788 si sposteran­no da una provincia all’altra, all’interno della regione. Men­tre quasi 800 insegnanti (797 con esattezza, il 14%) rientre­ranno da altre regioni. Ques­ti ultimi si trasferiranno soprattutto dalla Lombardia (157 trasferimenti), dal Lazio (136) e dall’Emilia Romagna (131). Nel 2018/2019 gli insegnan­ti che si sono spostati in Pug­lia da una scuola all’altra sono stati 4.703 (85 in meno rispet­to al 2019/2020). E un anno fa sono stati poco piu’ di 700 i do­centi rientrati in Puglia. I rien­tri quest’anno registrano, dun­que, un +13%. I risultati del­la mobilita’ quest’anno sono usciti con un mese di antici­po rispetto al 2018: “Anticipare i tempi della mobil­ita’ ci consente di dare prima certezze agli in­segnanti”, commenta il ministro dell’Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca Marco Bussetti. E aggiunge: “Quest’anno siamo riusciti, an­che grazie ai posti liberati dalla ‘Quota 100’ a garantire un nu­mero maggiore di rientri. An­dremo avanti per sostenere i docenti che sono stati danneg­giati dai trasferimenti deter­minati dal tristemente noto al­goritmo della 107.”